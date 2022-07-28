Son kez görüşelim’ deyip katletmişti! Elif Güneş cinayetinde flaş gelişme

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı Koray G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak Koray G., Güneş'in peşini bırakmadı. İddiaya göre geçen hafta da Elif Güneş'in kuaför dükkanına gelerek tartışıp tokat attı. Koray G., cumartesi günü Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' dedi. Güneş de başına bir şey gelir korkusuyla arkadaşlarını yanına alarak görüşme teklifini kabul etti. Kadıköy'de buluşmada Koray G., Elif Güneş'i de yanına alarak otomobille uzaklaştı. Üsküdar'a gelen Koray G. ile Elif Güneş otomobil içinde tartışmaya başladı. Güneş, otomobille silahla 3 el ateş edilerek vuruldu.