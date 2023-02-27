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Giriş Tarihi: 27.2.2023 10:36

Elindeki dövmeden yakalayıp tutuklattılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir hırsızı elindeki dövmeden iz sürerek yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Elindeki dövmeden yakalayıp tutuklattılar

İstanbul Kağıthane'de bir hırsız, farklı adreslerden dört cep telefonu, iki dizüstü bilgisayar, kol saati, üç bin 550 lira ve 500 dolar nakit para çaldı. Olayların meydana geldiği adresler ve çevrelerinde yer alan 58 farklı güvenlik kamera görüntüsünü incelemeye alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; hırsızın açık kimliklerini tespit etti. Hırsızın elinde dövme olduğu saptandı.

C.Ç. (24) isimli hırsızın elinde dövme bulunan fotoğraflar paylaştığı sosyal medya hesabı da belirlendi. Sahte bir sosyal medya hesabı üzerinden buluşma ayarlandı ve buluşma noktasına gelen C.Ç., Beyoğlu İlçesi'ndeki bir kafede yakalanarak gözaltına alındı.

27'si "Evden Hırsızlık" olmak üzere toplamda 29 suç kaydı olan ve dört farklı suçtan hakkında altı yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Elindeki dövmeden yakalayıp tutuklattılar
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