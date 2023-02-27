Elindeki dövmeden yakalayıp tutuklattılar

İstanbul Kağıthane'de bir hırsız, farklı adreslerden dört cep telefonu, iki dizüstü bilgisayar, kol saati, üç bin 550 lira ve 500 dolar nakit para çaldı. Olayların meydana geldiği adresler ve çevrelerinde yer alan 58 farklı güvenlik kamera görüntüsünü incelemeye alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; hırsızın açık kimliklerini tespit etti. Hırsızın elinde dövme olduğu saptandı.