Bursa'da dolandırıcılardan dev vurgun! “Elma” deyip, 5 milyon dolandırdılar

Nilüfer ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki M.K.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini "komiser" olarak tanıtıp, "Gizli bir operasyon yürütüyoruz. Altın ve paraların tehlikede" diyerek, banka hesaplarındaki tüm paraları çekmesini ve evindeki ziynetleri hazırlamasını istedi.
Bunun üzerine, bankadan çektiği 22 bin Euro ve 66 bin Dolar ile birlikte 21 çeyrek altın, 10 Ata altın, bir takı seti, 2 altın küpe ve 2 yüzük olmak üzere toplam değeri 5 milyon 145 bin liralık döviz ve ziynet eşyalarını bir poşete koyan M.K., evinin yakınlarında bekleyen ve tıbbi maske takan dolandırıcının yanına gitti.
İSTANBUL'DA YAKALANDILAR
Dolandırıcı da daha önce telefonda anlaştıkları gibi, "Elma" kodunu söyleyince, poşeti teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.K., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Dolandırıcının, kameralara yakalanmamak için kapüşonlu mont giydiği ve yüzünü tıbbi maske ile gizlediği, ayrıca takipten kurtulmak amacıyla caddelerde uzun süre yürüdüğü belirlendi. Yapılan araştırmada kimlikleri tespit edilen Y.K. (35) ve T.İ. (20) İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Bursa'ya getirilen şüphelilerden T.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.