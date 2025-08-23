Elmasla kanser tespiti

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'den bilim insanları, doktorların kanserin yayılmasını daha kolay tespit edebilen elmas tabanlı bir sensör geliştirdi. Independent'ın yer verdiği çalışmada, bu cihazın, halihazırda hastanelerde kullanılan radyoaktif izleme maddeleri ve boyalara zehirli olmayan bir alternatif sunduğu belirtildi. Doktorlar, kanserin lenf düğümlerine ulaşıp ulaşmadığına bakmak için genellikle testlere başvuruyor. Bunlar, ameliyat ve daha ileri tedaviye ilişkin kararların alınmasında yol gösteriyor. Physical Review Applied'da yayımlanan bulgular, elmasların, tümöre enjekte edilen manyetik izleme sıvısını tespit edebilen son derece hassas bir sensörün yapımında kullanılabileceğini açıklıyor. Araştırma grubunu yöneten Profesör Gavin Morley, bu çığır açan gelişmenin elmasın içindeki azot boşluk merkezleri sayesinde mümkün olduğunu belirtti.