Emekli akademisyen dolandırıcıların ağına takıldı

İstanbul'da bitmek bilmeyen telefon dolandırıcılarının tuzağına bu kez Üsküdar'da 65 yaşındaki akademisyen A.Ş.Y. ve Kadıköy'de emekli 77 yaşındaki Ü.Ü. düştü. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, iki yaşlı kadını toplam 4.5 milyon lira dolandırdı. Kadınların, telefon dolandırıcısının gönderdiği kişiye milyonlarca lirayı teslim ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansırken 4 şüpheli yakalayarak gözaltına alındı. İstanbul Üsküdar'da ikamet eden akademisyen A.Ş.Y.'yi geçtiğimiz ay telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Yaşlı kadına, "İsminiz terör örgütü soruşturmasına karışmış. Hakkınızda işlem yapılacak ancak biz burada bir yanlışlık olduğunu biliyoruz. Örgütün asıl adamlarını yakalayana kadar sizin evinizdeki ziynet eşyası ve değerli ne varsa güvence altına almamız lazım" dedi. Dakikalarca yapılan konuşmaya inanan A.Ş.Y., telefondaki kişinin yönlendirmesiyle evinin alt sokağına gelen kişiye elindeki paraları ve ziynet eşyasını verdi. Akademisyen 30 bin euro, 12 bin dolar ve 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını elleriyle götürüp "eldenci" diye tabir edilen dolandırıcıya teslim etti. Eve döndüğünde dolandırıldığını anlayan kadın, hemen durumu polise haber verdi ve ekipler çalışma başlattı.Dolandırıcıların bir başka kurbanı da Kadıköy'de ikamet eden 77 yaşındaki emekli kadın oldu. İlk olaydan 8 gün sonra emekli Ü.Ü.'yü telefonla arayan kişi, yine aynı yalanla yaşlı kadını kandırıp ikna etti. Dolandırıcı, "Paraların güvende olması için bize göndermen lazım" diyerek Ü.Ü.'nün tam 1 milyon 140 bin lirasını aldı.Peş peşe gelen şikâyetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki olayın da faillerinin aynı şüpheliler olduğunu belirledi. Kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp insanları dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 30 ayrı kaydı olan ve paraları almak için insanlarla buluşmaya giden eldenci M.K. (32) gözaltına alındı. Ekipler, D.D. (52) ve ikinci olayda eldencilik yapan S.Y.'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli tutuklandı.Olaya karıştığı değerlendirilen ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli M.B. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.