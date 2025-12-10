EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESABI: 5 aylık enflasyonla netleşiyor! 2026 Ocak en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yıl içinde Ocak ve Temmuz'da yapılan artışların ardından şimdi gözlerini 2026 Ocak zammına çevirmiş durumda. TÜİK'in yayımladığı son enflasyon raporuyla 5 aylık artış oranı kesinleşti ve yeni zam hesaplamaları hız kazandı. Beş aylık verilerin netleşmesi sonrası ise maaşlara yapılacak artışın nihai oranını belirleyecek Aralık enflasyonu büyük önem taşıyor. Peki, 2026 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026'da alacağı zam, TÜİK'in Temmuz–Aralık enflasyon verileriyle kesinleşecek. Temmuz döneminde emeklilere yüzde 16,67 zam yapılmış, en düşük emekli aylığı 16.811 TL olmuştu.

Bugün açıklanan Kasım TÜFE verilerine göre enflasyon aylık %0,87, yıllık %31,07 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık enflasyon farkı %11,21 oldu; emekliler bu oranı şimdiden hak etmiş durumda.

Kesin zam oranı, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonuyla belli olacak.

Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM HESABI

Ekonomistlerin yüzde 31,89'luk 2025 sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon 13,04 olacak. Böylelikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,04 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu hesaplamalarına göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak.

MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENTİLERİNE GÖRE ZAM ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahminlerini güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın 4. Enflasyon Raporu'nda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldiği açıklandı.

Ocak ayında enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde emeklilere yüzde 12,28'lik zam yapılacak.

Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 33 gelmesi halinde zam oranı yüzde 13,99 olarak hesaplanacak.

TCMB ANKETİNE GÖRE EMEKLİ ZAMMI

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler de enflasyon beklentilerini yükseltti. TCMB tarafından agerçekleştirilen Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 ekonomist, bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseltti.

TCMB'YE GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Merkez Bankası'nın anketine katılan 68 ekonomistin yıl sonu için enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 oranında gerçekleşecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı da aynı miktarda olacak. Böyle bir durumda emeklilere yüzde 13,31 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 128 TL'ye çıkacak.

