EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2026 HESABI: Enflasyon belirleyici olacak! Emekli maaşları ne kadar artacak, en düşük maaş kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 22.10.2025 11:48

2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam heyecanla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, son 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek; bugüne kadar açıklanan üç aylık verilerle şimdiden hak edilen zam oranı ortaya çıktı. Kalan ekim, kasım ve aralık verileri ise nihai artışı kesinleştirecek. Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası tahminleri de olası zam oranı hakkında önemli bilgiler veriyor. Peki, 2026 Ocak’ta emekli maaşları ne kadar artacak ve en düşük maaş kaç TL olacak? İşte 2026 emekli zammı hesaplama…

2026 yılına geri sayım başlarken emekli zammı hesaplamaları da hız kazandı. SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için 6 aylık enflasyona farkıyla yeni ödemeler netleşsek. 3 aylık oran netleşti. Peki, 2026 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ!

TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamındaki emeklilerin 3 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 7,5 olarak belirlendi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaş zammı, yılda iki kez belirleniyor. Her yılın 6 aylık enflasyon farkına göre Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan oran, emekli maaşlarındaki artışı gösteriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık dönemindeki TÜFE artışına göre öğrenecek. İşte geride kalan üç aylık dönemde ortaya çıkan zam oranları:

EYLÜL AYI ENFLASYONU VERİLERİ

Temmuz ayında enflasyon aylık %2,06 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında enflasyon aylık %2,04 oldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, eylülde TÜFE'nin aylık bazda %2,47 artmasını öngörüyordu.

Eylül ayında TÜFE yıllık %33,29, aylık %3,23 artış gösterdi.

Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:

Toplam enflasyon: Yüzde %7.50

Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38

8. Dönem toplu sözleşmesi: %11

Toplam kümülatif zam: %13.65

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

3 aylık enflasyon: Yüzde 7.5
SSK ve Bağ-Kur emeklisi 3 aylık artışı: Yüzde 7.5
Memur ve emeklisi enflasyon farkı: 2.38 puan
Memur ve memur emeklisi 3 aylık artış: Yüzde 13.64
SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.147 TL
Memur/En az (Bin TL dahil): 58.392 TL
Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 26.764 TL

