EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2026 HESABI: Enflasyon belirleyici olacak! Emekli maaşları ne kadar artacak, en düşük maaş kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaş zammı, yılda iki kez belirleniyor. Her yılın 6 aylık enflasyon farkına göre Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan oran, emekli maaşlarındaki artışı gösteriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık dönemindeki TÜFE artışına göre öğrenecek. İşte geride kalan üç aylık dönemde ortaya çıkan zam oranları: