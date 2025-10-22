EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2026 HESABI: Enflasyon belirleyici olacak! Emekli maaşları ne kadar artacak, en düşük maaş kaç TL olacak?

2026 yılına geri sayım başlarken emekli zammı hesaplamaları da hız kazandı. SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için 6 aylık enflasyona farkıyla yeni ödemeler netleşsek. 3 aylık oran netleşti. Peki, 2026 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak?
TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamındaki emeklilerin 3 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 7,5 olarak belirlendi.
Emekli maaş zammı, yılda iki kez belirleniyor. Her yılın 6 aylık enflasyon farkına göre Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan oran, emekli maaşlarındaki artışı gösteriyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık dönemindeki TÜFE artışına göre öğrenecek. İşte geride kalan üç aylık dönemde ortaya çıkan zam oranları:
Temmuz ayında enflasyon aylık %2,06 olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında enflasyon aylık %2,04 oldu.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, eylülde TÜFE'nin aylık bazda %2,47 artmasını öngörüyordu.
Eylül ayında TÜFE yıllık %33,29, aylık %3,23 artış gösterdi.
Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:
Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
Toplam kümülatif zam: %13.65
3 aylık enflasyon: Yüzde 7.5
SSK ve Bağ-Kur emeklisi 3 aylık artışı: Yüzde 7.5
Memur ve emeklisi enflasyon farkı: 2.38 puan
Memur ve memur emeklisi 3 aylık artış: Yüzde 13.64
SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.147 TL
Memur/En az (Bin TL dahil): 58.392 TL
Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 26.764 TL