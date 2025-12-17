EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: 2026 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, 6 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. Temmuz'da yapılan zamla en düşük emekli maaşı 16.811 TL'ye yükselmişti.

2026 zammı için Temmuz–Aralık enflasyon verileri bekleniyor. Bugün TÜİK'in açıkladığı kasım verisiyle 5 aylık enflasyon %11,21 olarak netleşti. Emekliler şimdiden bu oranı garanti etmiş oldu. Nihai zam oranı ise Aralık enflasyonu ile birlikte 3 Ocak'ta açıklanacak.