EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: 2026 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşı zammı gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 zammı, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Kasım enflasyon verileriyle 5 aylık fark netleşti ve zam hesaplamaları gündeme geldi. Peki, emeklilere Ocak'ta ne kadar artış yapılacak? İşte güncel son hesaplamalar...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, 6 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. Temmuz'da yapılan zamla en düşük emekli maaşı 16.811 TL'ye yükselmişti.
2026 zammı için Temmuz–Aralık enflasyon verileri bekleniyor. Bugün TÜİK'in açıkladığı kasım verisiyle 5 aylık enflasyon %11,21 olarak netleşti. Emekliler şimdiden bu oranı garanti etmiş oldu. Nihai zam oranı ise Aralık enflasyonu ile birlikte 3 Ocak'ta açıklanacak.
Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.
Ekonomistlerin yüzde 31,89'luk 2025 sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon 13,04 olacak. Böylelikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,04 oranında zam yapılacak.
Yıl sonu hesaplamalarına göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak.