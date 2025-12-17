Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: 2026 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.12.2025 08:15

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: 2026 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Milyonlarca emekli, Ocak 2026 zam oranını bekliyor. TÜİK verilerine göre kasım ayında TÜFE %0,87 artarken, yıllık enflasyon %31,07 oldu. Bu rakamlarla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı yeni maaşlar netleşiyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zam sonrası maaş hesaplaması ve detaylar.

Emekli maaşı zammı gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 zammı, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Kasım enflasyon verileriyle 5 aylık fark netleşti ve zam hesaplamaları gündeme geldi. Peki, emeklilere Ocak'ta ne kadar artış yapılacak? İşte güncel son hesaplamalar...

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, 6 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. Temmuz'da yapılan zamla en düşük emekli maaşı 16.811 TL'ye yükselmişti.

2026 zammı için Temmuz–Aralık enflasyon verileri bekleniyor. Bugün TÜİK'in açıkladığı kasım verisiyle 5 aylık enflasyon %11,21 olarak netleşti. Emekliler şimdiden bu oranı garanti etmiş oldu. Nihai zam oranı ise Aralık enflasyonu ile birlikte 3 Ocak'ta açıklanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Kasım ayı için açıklanan %0,87'lik enflasyonla birlikte 5 aylık toplam artış %11,21'e ulaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oran kadar zam almış olacak.

En düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 18.773 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM HESABI

Ekonomistlerin yüzde 31,89'luk 2025 sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon 13,04 olacak. Böylelikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,04 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu hesaplamalarına göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak.

