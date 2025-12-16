Emekli maaşına çarpan etkisi! SSK ve Bağ-Kur’lular için ’yüksek maaş’ formülü açıklandı

YÜZDE 5 DAHA FAZLA MAAŞ

"Emeklilik için aralıkta mı yoksa ocakta mı başvurmalıyım?" sorusuna cevap veren Erdem, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da emeklilik başvuru tarihinin maaş farkı oluşturacağına dikkat çekti. Enflasyondaki düşüş nedeniyle 2025'e kıyasla daha az bir etkinin olacağına vurgu yapan Erdem, bu farkın yüzde 3 ila 5 bandında olacağını ifade etti.

Erdem emeklilik için tereddüt edenlerin 2025 yılı Aralık ayında emeklilik dilekçesi verebileceklerini söyledi. Bu yıl içinde emekli olan bir çalışanın, 2026 yılında emeklilik başvurusu yapanlara kıyasla bir miktar daha yüksek maaşla emekli olacağının altını çizdi.