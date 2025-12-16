Emekli maaşına çarpan etkisi! SSK ve Bağ-Kur’lular için ’yüksek maaş’ formülü açıklandı

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı mensubu emekliler yeni yılda maaşlarına alacakları zammı iple çekerken, emeklilik için yaş ve prim gün şartını tamamlayan çalışanlar ise dilekçe tarihini verecekleri en uygun zamanı araştırıyor.
Emeklilik için başvuru tarihi, emekli aylığı ve kıdem tazminatını doğrudan etkilediği için büyük önem arz ediyor. Emekli maaşı hesaplanırken yalnızca prim gün sayısı ve kazançlar değil aynı zamanda bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranları da dikkate alınıyor. Peki 2025'te mi yoksa 2026'da mı emeklilik başvurusu yapmak daha avantajlı? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında yüksek maaş formülünü açıkladı.
EMEKLİLİKTE ÇARPAN ETKİSİ
Faruk Erdem, özellikle 2024 ve 2025 yılından sonra yaşanan yüksek enflasyonun etkisiyle emeklilik için başvuruda dilekçe tarihinin çok önemli hale geldiğini belirtti. Erdem, "Özellikle 2024 ve 2025 arasında ciddi bir çarpan etkisi oluştu. Yüksek enflasyon ve büyüme oranları, emekli maaşlarında yüzde 30'ları aşan farklara yol açtı.
YÜZDE 5 DAHA FAZLA MAAŞ
"Emeklilik için aralıkta mı yoksa ocakta mı başvurmalıyım?" sorusuna cevap veren Erdem, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da emeklilik başvuru tarihinin maaş farkı oluşturacağına dikkat çekti. Enflasyondaki düşüş nedeniyle 2025'e kıyasla daha az bir etkinin olacağına vurgu yapan Erdem, bu farkın yüzde 3 ila 5 bandında olacağını ifade etti.
Erdem emeklilik için tereddüt edenlerin 2025 yılı Aralık ayında emeklilik dilekçesi verebileceklerini söyledi. Bu yıl içinde emekli olan bir çalışanın, 2026 yılında emeklilik başvurusu yapanlara kıyasla bir miktar daha yüksek maaşla emekli olacağının altını çizdi.
KIDEM TAZMİNATI HESABI DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR
Her emekli adayı için tablonun aynı olmadığına dikkat çeken Erdem, "Özellikle halen çalışan ve ciddi bir kıdem tazminatı birikimi bulunanlar için ocak ayı önemli bir avantaj sunabiliyor. Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükseliyor. Bu durum, uzun yıllar çalışanlar için kayda değer bir fark yaratabiliyor." dedi.
Kişisel hesap yapılması gerektiğinin altını çizen Erdem, "Örneğin 10–15 yıl çalışmış bir kişi, aralık ayında emekli olarak bir maaştan feragat etse bile, ocak ayında artan tavan sayesinde kıdem tazminatında çok daha yüksek bir kazanç elde edebilir. Buna karşılık 2–3 yıllık çalışanlar için aralık ayında emekliliğe başvurmak genellikle daha avantajlı görünüyor" ifadelerini kullandı.
KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN ÖZEL TARİHLER
Kamu çalışanları açısından ise başvuru tarihleri biraz daha teknik detaylar içeriyor. Maaşını ayın 1'inde alan kamu çalışanlarının, 2025 hesaplamasından yararlanabilmesi için 31 Aralık'a kadar emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor.
Maaşını her ayın 15'inde alan kamu çalışanları için ise bu süre 14 Ocak'a kadar uzuyor. Bu tarihlere kadar yapılan başvurular, 2025 yılı emeklilik hesaplaması kapsamında değerlendiriliyor.