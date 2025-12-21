Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca emekli için ocak zammı hesaplamaları devam ediyor. 2026 Ocak emekli zammı için geri sayım sürerken, TÜİK’in açıkladığı 5 aylık veri ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni rakamlar netleşti. Özellikle şu an 16.881 TL alan milyonlarca kişi için beklentiler ve 6,5 puanlık fark masada. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL alan emekliler için kuruşu kuruşuna zamlı maaş tablosu!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur emeklileri için bu oran toplu sözleşme ile farklılık gösteriyor. Ancak gündemin en sıcak başlığı: 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? Son veri öncesi tahminler tablolarda kendini göstermeye başladı. İşte Ocak 2026 emekli maaşlarına dair maaş maaş hesaplama listesi.

SON ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez maaşlarında artış yaşıyor. Bu artışlar her 6 ay için ortaya çıkan enflasyon rakamları ile belirleniyor.

Kasım ayı sonu itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon %11,21 olarak gerçekleşti. Kalan 6. ve son veri ise 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve yüzdeler ortaya çıkacak.

5 aylık netleşen emekli zammı kapsamında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.

2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşma, TCMB aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin verdiği yüzde 31,17 ve 6,5 farkın refah payı olarak artışa dahil edilmesi yönündeki tahminler çeşitli senaryoları doğuruyor. Buna göre;

Merkez Bankası anketine göre 6 aylık zam oranı %12,42 olacak.

Yıl sonu beklentilerinin üst bandına göre 6 aylık zam oranı %13,99 olacak

6,5 puanlık fark eklenirse 6 aylık zam oranı %18,92 olacak.

İşte, olası maaş hesaplamaları:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,42 oranında zam alırsa en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak.

Yüzde 13,99 oranındaki zamla en düşük emekli maaşı 19.242 TL'ye yükselecek.

Yüzde 18,92 ise rakamı 20 bin 74 liraya yükseltiyor. İşte, olası maaş tabloları:

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

