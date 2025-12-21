EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur emeklileri için bu oran toplu sözleşme ile farklılık gösteriyor. Ancak gündemin en sıcak başlığı: 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? Son veri öncesi tahminler tablolarda kendini göstermeye başladı. İşte Ocak 2026 emekli maaşlarına dair maaş maaş hesaplama listesi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez maaşlarında artış yaşıyor. Bu artışlar her 6 ay için ortaya çıkan enflasyon rakamları ile belirleniyor.
Kasım ayı sonu itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon %11,21 olarak gerçekleşti. Kalan 6. ve son veri ise 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve yüzdeler ortaya çıkacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşma, TCMB aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin verdiği yüzde 31,17 ve 6,5 farkın refah payı olarak artışa dahil edilmesi yönündeki tahminler çeşitli senaryoları doğuruyor. Buna göre;
Merkez Bankası anketine göre 6 aylık zam oranı %12,42 olacak.
Yıl sonu beklentilerinin üst bandına göre 6 aylık zam oranı %13,99 olacak
6,5 puanlık fark eklenirse 6 aylık zam oranı %18,92 olacak.
İşte, olası maaş hesaplamaları:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,42 oranında zam alırsa en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak.
Yüzde 13,99 oranındaki zamla en düşük emekli maaşı 19.242 TL'ye yükselecek.
Yüzde 18,92 ise rakamı 20 bin 74 liraya yükseltiyor. İşte, olası maaş tabloları:
TABLO - 1