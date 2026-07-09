Emekli öğretmene gelen o telefon hayatını kararttı! Dolandırıcıyı güvenlik kamerası ele verdi: Tam 2 milyon TL’yi alıp…

Manavgat'ta yaşayan emekli öğretmen E.İ.'yi arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahıs, 'Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyorlar. Biz bu şahıslara operasyon yapacağız. Bu sebeple bankadaki ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen sivil polise verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz. Verdiğiniz paralar sizin teminatınız olacak' diyerek altın ve döviz olmak üzere 2 milyon liranın üzerinde dolandırdı.