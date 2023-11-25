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Giriş Tarihi: 25.11.2023

Emekli olsa da öğrencilerini bırakmadı

Gönül gözüyle gören Sabri öğretmen malulen emekli olmasına rağmen öğretmeyi sürdürüyor

AA
Emekli olsa da öğrencilerini bırakmadı
Düzce'de görev yapan görme engelli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Sabri Ergin, emekliliğe hak kazanmasına rağmen gönülden bağlandığı mesleğinden ayrılamadı. Meslek hayatında 27 yılı geride bırakan 54 yaşındaki Ergin, genetik göz rahatsızlığına ve diyabete bağlı olarak 10 yıl önce görme yetisini yüzde 81 kaybetti. Ergin, yaklaşık 5 yıl önce malulen emekliliğe hak kazanmasına rağmen çok sevdiği öğrencilerinden kopamadı. Evliliğinde evlat sahibi olamayan Ergin, öğrencilerini adeta çocuğu gibi bağrına basıyor. Azmi ve meslek aşkıyla takdir toplayan Ergin, görevini 27 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.



Kaynaşlı İlkokulunda görevli Sabri Ergin, devlete ve canı gibi sevdiği öğrencilerine hizmet ettiği çok gururlu olduğunu belirterek, "Öğrencilerimle gönül bağı, gönül köprüsü kuruyorum. Öğrencilerimizle çocuklarımızla gönül bağı kurduğumuzda başarı arkasından geliyor" dedi.

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Emekli olsa da öğrencilerini bırakmadı
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