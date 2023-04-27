Emekli profesörü 27 milyon TL dolandırdılar

Kocaeli Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra bakıcısıyla birlikte Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yalnız yaşayan Prof. Dr. Ahmet T.'yi (77) geçen yıl telefonla arayan bir kişi, kendini MİT mensubu Levent A olarak tanıtıp, "Bankalar içinde köstebekler bulunduğu biliniyor. Bunun için 6 aydır takip yapıyoruz. Bunları yakalamamız için bize yardımcı olmanızı isterim. Bu bir vatandaşlık görevi" dedi.Ahmet T. "Tabii ki yardımcı olurum" deyince arayan kişi, "Bütün mal varlığını bize bildir. Sakladığın bir şey çıkarsa seni de suçlu görürüz" diyerek telefonu kapattı. Şüphelinin yönlendirmesiyle bankada bulunan yaklaşık 18 milyon TL değerindeki 1979 adet cumhuriyet altınını bir çantaya dolduran Ahmet T., kendisine belirtilen çocuk parkına gidip buluştuğu kişiye verdi. Şüpheliler, daha sonra banka hesabındaki 400 bin euro'yu (9 milyon TL) çekip önce fotoğrafını göndermelerini, ardından ise parkta bekleyen kişiye vermelerini istedi.Parayı teslim eden Ahmet T.'ye "Operasyon bitmek üzere, paraları ve altınları inceleyip sana geri vereceğiz. Whatsapp'ın açık kalsın, senin konuşmalarını dinleyeceğiz" dedi. Dolandırıcılık, Whatsapp'ı sürekli açık olarak bekleyen Ahmet T.'nin uyuduğu sırada evine giren kardeşlerinin durumu fark ederek polise bildirmesi sonucu ortaya çıktı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul'dan farklı zamanlarda taksi ve otobüs ile geldiğini tespit etti. Polis, Ahmet L (38), akrabası Abdulhakim L (23), İlyas D (37), Mehmet E K (34), Mehmet S G (34) ile Funda G.'yi (35) yakaladı. 1979 cumhuriyet altını ve 400 bin euro bulunamazken 6 şüpheli tutuklandı. Haklarında 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklardan Funda G. son duruşmada tahliye oldu.