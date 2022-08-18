Akbank, Denizbank, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA gibi pek çok banka emekli promosyon ücretlerini açıkladı. Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği emekli promosyon veren bankalar bu noktada önemli olurken bankalar maaşa göre bir oran belirliyor. Ödemeler 8 bin 250 TL'yi bulurken banka banka emekli promosyon ücretleri ve detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması halinde çok ciddi promosyon imkanı sunuyor.