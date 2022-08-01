GARANTİ BBVA

Garanti BBVA bankası da emekli maaşını taşıyan müşterileri için 5000 TL'ye varan promosyon sözü veriyor. Üstelik bununla da kalmayıp yakınlarını davet edenlere her bir kişi için 250 TL'lik ödül sunuyor.

Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanıyor.

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL' ye Varan Promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılmakta!

SSK, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022'ye kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon kazanabilecek.