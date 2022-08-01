Emekli promosyonu veren bankalar listesi, zamlı emekli maaşlarının yatmasıyla daha da merak edilir oldu. Emekli maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorusunu yöneltiyor. Akbank, en son kampanyasında 7 bin TL'ye varan promosyon vereceğini duyurdu. SSGK, BAĞKUR fark etmeksizin milyonlarca vatandaş emekli promosyonu veren bankaları araştırıyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor 2022? İşte detaylar!
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
ING BANK
Maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.
Böylece emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Bankanın kampanyasından 7 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, Emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 3.500 TL'ye varan tutarda promosyon kampanyası yaptığını duyurdu. Öte yandan yakınlarını çağıranlar için de yine 250 TL'lik ek fırsatlar da dikkat çekiyor.
YAPI KREDİ
Yapı krediden emeklilere 4.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 31 Temmuz 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 4.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
İŞ BANKASI
Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.
1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,
1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA bankası da emekli maaşını taşıyan müşterileri için 5000 TL'ye varan promosyon sözü veriyor. Üstelik bununla da kalmayıp yakınlarını davet edenlere her bir kişi için 250 TL'lik ödül sunuyor.
Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanıyor.
AKBANK
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL' ye Varan Promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılmakta!
SSK, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022'ye kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon kazanabilecek.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.
HALKBANK
Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.
VAKIFBANK
Maaşı 1.500L'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.