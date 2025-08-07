Emekli promosyonları güncellendi: Ağustos ayı banka kampanyaları belli oldu! Hangi banka emekliye ne sunuyor?

BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

Emeklilere yönelik banka promosyonları, maaş aralıklarına ve bankaların kampanya politikalarına göre değişkenlik gösteriyor. Ağustos 2025 itibarıyla birçok özel banka, emekli maaşını taşıyan müşterilere çeşitli avantajlar sunarken promosyon tutarlarını da yukarı yönlü güncelledi.

Kamu bankaları ise daha sabit bir politikayla belirli sınırlar çerçevesinde promosyon ödemeleri yapıyor. Bazı bankalar, sadece promosyonla sınırlı kalmayıp, otomatik fatura talimatı, ek ürün kullanımı gibi ek koşullarla ek avantajlar da sunuyor. Promosyon miktarları, emeklinin aldığı maaşa ve seçtiği bankaya göre değişiklik gösterdiği için başvuru öncesinde karşılaştırma yapmak büyük önem taşıyor.

Bankaların promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. İşte, bankaların güncel emekli promosyon miktarı;