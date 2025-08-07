Emekli promosyonları güncellendi: Ağustos ayı banka kampanyaları belli oldu! Hangi banka emekliye ne sunuyor?

Emekli promosyonlarında yeni dönem başladı. Ağustos ayıyla birlikte bankalar güncel kampanyalarını duyurdu. Emekliler, maaşlarını taşıdıklarında elde edecekleri promosyonları ve sunulan ek hizmetleri araştırmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu tekliflerde dikkat çeken avantajlar bulunurken, özellikle bazı özel bankalar promosyon koşullarını daha cazip hale getirdi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte yanıtı.
Emeklilere yönelik banka promosyonları, maaş aralıklarına ve bankaların kampanya politikalarına göre değişkenlik gösteriyor. Ağustos 2025 itibarıyla birçok özel banka, emekli maaşını taşıyan müşterilere çeşitli avantajlar sunarken promosyon tutarlarını da yukarı yönlü güncelledi.
Kamu bankaları ise daha sabit bir politikayla belirli sınırlar çerçevesinde promosyon ödemeleri yapıyor. Bazı bankalar, sadece promosyonla sınırlı kalmayıp, otomatik fatura talimatı, ek ürün kullanımı gibi ek koşullarla ek avantajlar da sunuyor. Promosyon miktarları, emeklinin aldığı maaşa ve seçtiği bankaya göre değişiklik gösterdiği için başvuru öncesinde karşılaştırma yapmak büyük önem taşıyor.
Bankaların promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. İşte, bankaların güncel emekli promosyon miktarı;
Banka yaptığı duyuruda "Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor." diyor.
İŞ Bankası 2025 promosyon miktarını "Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 6.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda!
1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK emeklilerinin ilk defa vereceği otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir ve kampanya süresince verilen ilk fatura talimatına 500 TL MaxiPuan, ikinci fatura talimatına toplam 750 TL MaxiPuan, üçüncü fatura talimatına toplam 1.000 TL MaxiPuan verilecektir. Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklilerinin ilk fatura talimatlarına 1.000 TL'ye varan MaxiPuan! " ifadeleriyle duyurdu.
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Banka internet sitesinde " maaşı 10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlar 8.000 TL, maaşı 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL, maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon alabilecek." ifadelerini kullanıyor.
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı. Kampanyadan 1 Şubat 2025-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir." deniliyor
Banka emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
Bankadan yapılan açıklamada " Emeklilerimizi 21.000 TL'ye Varan Promosyon bekliyor. Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz." denildi.