Emekli yarbay askeri törenle toprağa verildi

Fethiye Özel Letoon Hastanesinin sahibi Hasan Aydemir'in emekli yarbay gazi babası Sebahattin Aydemir 91 yaşında vefat ederken Aydemir'in cenaze törenine yoğun katılım oldu. Evli 3 çocuk babası emekli yarbay gazi Sebahattin Aydemir'in cenaze törenine Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman , 21, 22, 25 ve 26. Dönem Ak Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer , Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli , Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, FTSO Başkanı Osman Çıralı , Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatif Başkanı Muhammet Kökten , bazı belediye meclis üyeleri, STK Başkan ve üyeleriyle siyasi partilerin Başkan ve temsilcileri katıldı.

Cenaze merasiminde emekli yarbay Sebahattin Aydemir'in evlatları Hasan Aydemir , Seda Aydemir ve Serkan Aydemir taziyeleri cami bahçesinde kabul ederken cami bahçesi Türkiye'nin değişik bölgelerinden ve Fethiye'den gönderilen çelenkler ile adeta çiçek bahçesine döndü.İkindi namazına mütakip Sebahattin Aydemir'in cenaze namazını Yeni Camii İmam Hatibi Yusuf Demirci kıldırdı.Cenaze namazının ardından Sebahattin Aydemir için helallik alınırken Aydemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda Fethiye Belediyesi cenaze aracına konuldu.Sebahattin Aydemir'in cenazesi Fethiye Taşyaka Mezarlığında dualarla toprağa verildi.