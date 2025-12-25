EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026 OCAK: Emekli maaşı 16.881, 17.000, 17.500, 18.000 TL olanlar ne kadar alacak?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında Ocak 2026 maaş zammı geliyor. Enflasyon farkı ve refah payı ihtimalleri üzerinden yapılan hesaplamalar, farklı maaş gruplarındaki emekliler için yeni rakamları gündeme taşıdı. Maaşı 16.881 TL ile 18.000 TL arasında olan emekliler, zam sonrası hangi tutarı alacak?