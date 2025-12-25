EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026 OCAK: Emekli maaşı 16.881, 17.000, 17.500, 18.000 TL olanlar ne kadar alacak?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında Ocak 2026 maaş zammı geliyor. Enflasyon farkı ve refah payı ihtimalleri üzerinden yapılan hesaplamalar, farklı maaş gruplarındaki emekliler için yeni rakamları gündeme taşıdı. Maaşı 16.881 TL ile 18.000 TL arasında olan emekliler, zam sonrası hangi tutarı alacak?
Aralık ayı 2026 Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıklandığında 6 aylık enflasyon belli olacak. Piyasa tahminlerine göre aralıkta aylık enflasyon yüzde 1,08 şeklinde gerçekleşecek. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışla beraber emekliler kendilerine yapılacak zammı şimdiden hesaplamaya başladı. Şu ana kadar açıklanan TÜFE verinden hareketle 5 aylık enflasyon farkı 11,20 olarak gerçekleşti.
Aralık ayı enflasyonunun piyasa beklentilerine uygun gelmesi halinde yeni maaş tablosu şu şekilde gerçekleşecek:
Bu tablodaki oranlar gerçekleşirse SSK, Bağkur emeklisi yeni yılda yüzde 12,40 zam alacak.
Öte yandan Merkez Bankası, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 şeklinde gerçekleşmesini bekliyor. 2026 yılı için enflasyon beklentisi ise yüzde 20'nin altında gelebilir. Kasım ayından açıklanan enflasyon raporunda TCMB'nin 2026 yıl sonu tahmin aralığı yüzde 13-19 olarak belirlendi
Enflasyonun yüzde 33 olması halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 14'lere çıkması söz konusu olabilecek. Orta Vadeli Program'da 2025 yılı enflasyon hedefi, önceki programda yüzde 17,52 olarak belirlenmişti. Bu oran yeni OVP'de yüzde 28,5'e çıkarıldı. 2026 yılı için yüzde 9,7 olan enflasyon beklentisi yüzde 16'ya yükseltildi.
Temmuz ayında yapılan zamla beraber en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek. Aralık ayı enflasyon tahminleri gerçekleşirse 18 bin 977 olacak.
Diğer yandan memur emeklilerinin maaş artışları ile toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 11 zam nedeniyle SSK, Bağkur emeklileri arasında 6 puanlık bir fark meydana geliyor. 024'ün temmuz ayında 5.42, 2025'in ocak ayında 4.21 ve 2025'in temmuz ayında 1.10'luk SSK, Bağ-Kur emeklileri lehine fark oluşmuştu.