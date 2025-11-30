EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026 OCAK: SSK, Bağ-Kur (4A, 4B) en düşük emekli maaşı ne kadar,kaç TL olacak?

2026 Ocak ayında emekliler için yapılacak maaş artışı, milyonlarca kişinin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk dört aylık zam oranları ortaya çıkarken, emeklilerin ilgisi yılın son iki ayına kaydı. Peki, SSK ve Bağ-Kur kapsamında emekli maaşları ne kadar olacak, en düşük emekli aylığı kaç TL seviyesine yükselecek? İşte, detaylı emekli zammı hesaplama tablosu ve tüm ayrıntılar…
TÜİK'in yayımladığı Ekim ayı TÜFE verisi, emekli maaşı zammı hesaplamasında dikkate alınan dördüncü veri olarak kayıtlara geçti. Böylece yılın ilk dört aylık enflasyon oranı kesinleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında, 2026 Ocak ayı emekli maaş zammı resmiyet kazanacak. İşte detaylı tablo:
Aylara Göre Enflasyon Oranları:
Temmuz 2025: %2,06
Ağustos 2025: %2,04
Eylül 2025: %3,23
Ekim 2025: %2,55
Toplam Dört Aylık Enflasyon: %10,25
Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.
Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.
Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre beklentilerine göre enflasyon 2025 yılı sonunda yüzde 31.77 olacak. Yılın ikinci yarısı için enflasyon yüzde 12,94 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.94 oranında zam alacak.
Oluşan 7.56'lık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19.39 zam alacak.