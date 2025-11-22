EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | 2026 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2026 yılı yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam hesaplamaları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Ekonomik göstergeler ve beklentiler doğrultusunda en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı araştırılırken, zam oranının maaşlara nasıl yansıyacağı büyük önem taşıyor. Emekliler, açıklanacak yeni tutarı sabırsızlıkla bekliyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahminlerini güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın 4. Enflasyon Raporu'nda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldiği açıklandı.