Giriş Tarihi: 24.12.2025 14:26

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3'LÜ ZAM SENARYOSU! 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak 2026 zammında! Yeni asgari ücretin belli olması ardından enflasyon verileriyle şekillenen yeni maaş tabloları netleşmeye başladı. Özellikle kök maaşı 16.881 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL seviyesinde olan emeklilerin Ocak ayında alacağı net rakamlar hesaplanıyor. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 2026'da kaç TL olacak? İşte masadaki 3 farklı zam senaryosuna göre kuruşu kuruşuna yeni emekli zammı hesaplama tabloları.

Ocak ayı, yeni maaşların belirlendiği kritik bir dönemi ifade ediyor. 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşen 6 aylık enflasyon verisi, memur emeklisi ve SSK/Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını doğrudan belirliyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri doğrultusunda, emekli zam oranı için %12 ile %18 arasında değişen tahminler öne çıkıyor. En çok merak edilen konu ise en düşük emekli maaşının yeni yılda ne kadar olacağı.

OCAK ZAMMI HESABI BAŞLADI: YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

2026 Ocak ayında emekliler ve memurlar öncesinde asgari ücret zammı da belli oldu. Yüzde 27 oranında artış alan yeni ücret 28 bin 75 lira oldu. Sırada 6 aylık enflasyon verisi ile ortaya çıkacak emekli ve memur zammı var.

Emekliler bu zamana kadar açıklanan oranlarla belli oranda zammı garantiledi. Kasım ayı sonu itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon %11,21 olarak hesaplandı.

Kalan 6. ve son veri ise 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve yüzdeler netleşecek.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: İŞTE NETLEŞEN ARTIŞLAR

5 aylık netleşen emekli zammı kapsamında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek. İşte maaş maaş hesaplama tablosu:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İşte 3'lü zam senaryosunda kritik veriler:

1. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

2. TCMB aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,17.

3. Memurlar ile 6,5 puanlık farkın refah payı olarak artışa dahil edilmesi ihtimali.

İşte, olası maaş hesaplamaları:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,42 oranında zam alırsa en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak.

Yüzde 13,99 oranındaki zamla en düşük emekli maaşı 19.242 TL'ye yükselecek.

Yüzde 18,92 ise rakamı 20 bin 74 liraya yükseltiyor.

İşte, olası maaş tabloları:

2026 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Yüzde 12,42 beklentisi gerçekleşirse olası maaş hesabı şöyle olacak:

Yüzde 13.99 beklentisi gerçekleşirse olası maaş hesabı şöyle olacak:

Yüzde 18,92 beklentisi gerçekleşirse olası maaş hesabı şöyle olacak:

