EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3’LÜ ZAM SENARYOSU! 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayı, yeni maaşların belirlendiği kritik bir dönemi ifade ediyor. 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşen 6 aylık enflasyon verisi, memur emeklisi ve SSK/Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını doğrudan belirliyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri doğrultusunda, emekli zam oranı için %12 ile %18 arasında değişen tahminler öne çıkıyor. En çok merak edilen konu ise en düşük emekli maaşının yeni yılda ne kadar olacağı.