Emekliler için Ziraat Bankası promosyonları başladı! Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilere yönelik promosyon fırsatları büyürken Ziraat Bankası'nın açıkladığı güncel ödeme rakamları gündemdeki yerini aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan kampanya, maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara cazip avantajlar sağlıyor. e-Devlet, mobil uygulama ve şubeler üzerinden alınabilen başvurular sonrası emekliler, yeni promosyon tutarlarını araştırıyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte ayrıntılar…