Haberler Yaşam Haberleri Emekliler için Ziraat Bankası promosyonları başladı! Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor?
Giriş Tarihi: 11.12.2025 20:16

Emekliler için Ziraat Bankası promosyonları başladı! Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

Ziraat Bankası’nın emeklilere yönelik promosyon kampanyası yeniden gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yakından takip ettiği güncel promosyon tutarları artış gösterirken, maaşını Ziraat’e taşıyan ya da ilk kez bu bankadan alacak olan emekliler ek avantajlardan yararlanabiliyor. Başvuru işlemleri ise şubeler ve dijital platformlar üzerinden kolayca tamamlanabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?

Emekliler için Ziraat Bankası promosyonları başladı! Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor?
  • ABONE OL

Emeklilere yönelik promosyon fırsatları büyürken Ziraat Bankası'nın açıkladığı güncel ödeme rakamları gündemdeki yerini aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan kampanya, maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara cazip avantajlar sağlıyor. e-Devlet, mobil uygulama ve şubeler üzerinden alınabilen başvurular sonrası emekliler, yeni promosyon tutarlarını araştırıyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte ayrıntılar…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekliler için Ziraat Bankası promosyonları başladı! Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz