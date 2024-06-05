Emine Erdoğan’dan ’Dünya Çevre Günü’ mesajı: Bu mirası koruyup yaşatmakla mükellefiz

Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"BU MİRASI KORUYUP YAŞATMAKLA MÜKELLEFİZ"

Erdoğan, medeniyet tarihinin kendilerine emsalsiz ve sürdürülebilir bir çevre mirası sunduğunu belirterek, "Bizden sonraki nesillere çöp dağları bırakmamak için bu mirası koruyup yaşatmakla mükellefiz. Durduğumuz yol ayrımında, doğanın şifacısı olmayı seçmek bizim elimizde.