Emine Erdoğan’dan ’Dünya Çevre Günü’ mesajı: Bu mirası koruyup yaşatmakla mükellefiz

Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
"BU MİRASI KORUYUP YAŞATMAKLA MÜKELLEFİZ"
Erdoğan, medeniyet tarihinin kendilerine emsalsiz ve sürdürülebilir bir çevre mirası sunduğunu belirterek, "Bizden sonraki nesillere çöp dağları bırakmamak için bu mirası koruyup yaşatmakla mükellefiz. Durduğumuz yol ayrımında, doğanın şifacısı olmayı seçmek bizim elimizde.
Günlük yaşantımızı çevre dostu bir yaşam kültürüyle sürdürerek, ortak evimizi kurtarabiliriz. Zira Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi hareketlerinin ulaştığı üstün başarı, çevre sorunlarında bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdi.
"5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NÜ VE ÇEVRE HAFTASI'NI KUTLUYORUM"
Sıfır Atık hareketini benimseyen vatandaşlarımızın, bilhassa gençlerimizin gönüllü gayretlerini gördükçe, iklim krizine karşı mücadeleye olan inancım da pekişiyor. Türkiye'nin öncülüğünde, Sıfır Atık hareketiyle başlayan uyanışın, dünyayı bertaraf edemediği atık yükünden tamamen kurtardığımız günlerin habercisi olmasını diliyorum. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve Çevre Haftası'nı kutluyorum" dedi.