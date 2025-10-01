Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan'dan 'Dünya Yaşlılar Günü' paylaşımı
Giriş Tarihi: 1.10.2025 14:53 Son Güncelleme: 1.10.2025 15:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yaş, farklı bir mevsimdir. Yaşlılarımız, hayatın en olgun ve en bilge mevsiminin temsilcileridir. Geçmişin tecrübeleriyle bize sabrın, sevginin ve yaşam mücadelesinin en derin anlamını öğretirler. Gönüllerinde taşıdıkları hayat hikayesiyle, toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

