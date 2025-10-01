Emine Erdoğan’dan ’Dünya Yaşlılar Günü’ paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yaş, farklı bir mevsimdir. Yaşlılarımız, hayatın en olgun ve en bilge mevsiminin temsilcileridir. Geçmişin tecrübeleriyle bize sabrın, sevginin ve yaşam mücadelesinin en derin anlamını öğretirler. Gönüllerinde taşıdıkları hayat hikayesiyle, toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Hayat, geçmiş ile geleceğin el ele verdiği bir yolculuktur.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 1, 2025
Gençlerimizin heyecanı ile büyüklerimizin tecrübesi birleştiğinde, toplumlar gerçek gücünü bulur.
Onların öğrettikleriyle köklerimiz derinleşir, dualarıyla yarınlarımız aydınlanır.#DünyaYaşlılarGünü vesilesiyle tüm… pic.twitter.com/hkj0IXPdlE