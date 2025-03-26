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Giriş Tarihi: 26.3.2025 12:24 Son Güncelleme: 26.3.2025 12:25

Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Emine Erdoğan mesajında "Rabbim dualarımızı kabul eylesin, mazlumlara ve mağdurlara umut, insanlığa huzur ve bereket nasip etsin. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin aydan hayırlı bu kutlu gecede ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, mazlumlara ve mağdurlara umut, insanlığa huzur ve bereket nasip etsin. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
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