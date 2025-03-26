Emine Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin aydan hayırlı bu kutlu gecede ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, mazlumlara ve mağdurlara umut, insanlığa huzur ve bereket nasip etsin. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.