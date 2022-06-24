Emlakçı Nasıl Olunur? Emlakçı Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir Ve Aranan Nitelikler Neler?

Çevrenizde veya yaşadığınız bölgede birçok emlakçı açılmasına rağmen, kısa bir süre sonra kapandığını görmeniz rastlantı değildir. Çünkü emlakçı olmak aslında göründüğü kadar kolay bir meslek değildir. Emlakçı nasıl olunur? Bu sorunun yanıtını iyice kavrayabilmek ve bu maddeleri geliştirerek tecrübe kazanarak uzman bir emlakçı olabilirsiniz. Emlakçılık mesleğinde başarıyı oluşturan birçok etken birbiriyle bağlantılıdır. Emlakçı olma şartları nelerdir, kimler olabilir ve aranan nitelikler nelerdir? Gelin inceleyelim…

Emlakçı Nasıl Olunur?

Emlak danışmanı olarak yola başlamak için öncelikle en az ilkokul mezunu olmanız, emlakçılık ile ilgili bilgi sahibi olmanız gereklidir. Lisanslı emlakçı nasıl olunur? Sorusu da bu işi geliştirmek isteyenlerin merak ettiği konu olmaktadır. İyi bir emlak danışmanı olmak için üniversitede şu bölümlerden biri okunabilir:

Emlak Yönetimi Bölümü

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

İşletme Bölümü

Pazarlama Bölümü

İktisat Bölümü

Ayrıca aşağıdaki sertifika programlarına katılabilirsiniz:

Satış Odaklı Emlak Danışmanlığı Kursu,

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi,

Satış Teknikleri ve Pazarlama Eğitimi.

Emlak Danışmanı Olmak İçin Aranan Nitelikler