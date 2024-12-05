Emniyet Müdürü Aktaş’tan duygulandıran veda: “Kahraman yol arkadaşlarım…”

Yaş haddinden dolayı emekli olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Daire Başkanlığı'nca gönderilen emeklilik belgesini imzaladı. Bu gece 00.00'da emekli olacak Zafer Aktaş, İstanbul Emniyeti ile vedalaştı. Zafer Aktaş 19.00'da kadrosu ile İstanbul PEKOM'daki veda yemeğinde buluştu. Dört yılı aşkın süredir başarıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yapan Zafer Aktaş çalışmaları için "Kahraman mesai arkadaşlarım" diye hitap ettiği ekibine "Yol arkadaşlarım, can yoldaşlarım" diyerek teşekkür etti. Zafer Aktaş'ın görev süresindeki çalışmaları aktarıldı. Veda yemeğine emniyet müdürleri, eşleri ve çocukları ile polis memurları katıldı. İstanbul'da Zafer Aktaş ile birlikte mesai yapan ve başarılı çalışmaları neticesinde İl Emniyet Müdürü olan Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile birlikte Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman da davete katıldı. Çamuroğlu, Baybaba, Karaduman ve mesai arkadaşları Zafer Aktaş'a çeşitli hediyeler verdi. İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ve eşi Müge Anlı da davetteydi. Zafer Aktaş ile SABAH Gazetesi Polis Muhabiri Emir Somer de vedalaştı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın emekli olmasıyla birlikte EGM İstihbarat Başkanı Selami Yıldız'ın İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atanacağı kararnamenin gece saat 00.00'da Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Yarın sabah İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde devir teslim töreni düzenlenecek.