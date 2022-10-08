Emniyet uyardı! Bu tuzağa dikkat: 1 milyonluk vurgun yaptılar...



'OLTALAMA' TEKNİĞİNİ

Dolandırıcılık yöntemlerine karşı yapılan uyarıda ise "Dolandırıcıların bu yöntemi günümüzde yeni olmakla birlikte en yaygın kullanılan 'oltalama' (phishing) tekniğidir. Bu yöntemle tasarımı ve içeriği gerçeğine çok benzer olan ve bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan internet siteleri hazırlanıyor. Burada geleneksel 'oltalama' tekniğinden ayrı kullanılan yöntem ise mağdurların araç kiralama sitesine girdikten sonra tercih ettiği araca tıklamasının ardından site üzerinden mağdurun telefon numarasının istenmesi ve sözde çağrı merkezi adı altında kadın çalışanların mağdurları arayarak ödeme, peşinat, kasko veya sigorta bedeli adı altında EFT yapılması veya kredi kartı bilgilerini istemesi. Sonrasında da karşıda bir muhatap bulunamayınca kullanıcı dolandırılarak mağdur edildiğinin farkına varıyor" denildi.