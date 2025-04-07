Emniyet ve jandarma’dan organize suç örgütlerine operasyon: 86 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda, suç örgütlerinin başındaki isimler de yakalandı. İstanbul'da yurt dışında tutuklu olan B.G., Mersin'de firari olan M.K., Kütahya'da Ç.M., Balıkesir'de Y.U. gibi isimlerin bulunduğu 9 farklı suç örgütü, yapılan operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Yapılan baskınlarda suçluların geniş bir yelpazeye yayılmış faaliyetleri ortaya çıktı. Yakalanan şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan, uyuşturucu madde imal ve ticaretine, nitelikli yağmadan, kasten öldürmeye teşebbüse kadar birçok suçtan yargılanacak.

BASKINLARDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, suç örgütlerinin depolarında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 18 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah ve 2 hassas terazi, örgütlerin silah ve uyuşturucu trafiğini nasıl organize ettiklerini gözler önüne serdi. Ayrıca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA: "SUÇLULARA GEÇİT YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, suçlulara karşı verilen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakan Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacak. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz her aşamada kararlılıkla devam edecek. Suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.