Emniyetin Bozkurt raporuna SABAH ulaştı! Bozkurt sel felaketine bunlar neden olmuş

SEL ÖNCESİ AŞIRI YAĞIŞ OLMASI

11 Ağustos'taki selden önce üç gün boyunca bölgede yaşanan yoğun yağış felaketin başlamasına neden olduğu bilgisi raporda yer aldı. 10 Ağustos'tan itibaren Bozkurt'ta metre kareye 161 kilogram yağış düştüğü saplandı. Bozkurt'u çevreleyen dağlardaki köylere ise metre kareye 453 kilograma varan yağış miktarından dolayı Bozkurt'un bulunduğu Küre Dağları'nın vadilerinden akan yağmur sularının Ezine Çayı'na ulaşarak debisini yükseltti.

EZİNE ÇAYI'NIN YATAĞI DARALTILMASI

Bozkurt ilçesinin içinden geçen Ezine Çayı, geçmişte geniş vadi tabanına yayılırken, özellikle 2000'li yıllardan sonra çayın yatağı daraltıldığı, daha önce S çizerek Karadeniz'e dökülen çayın, daha sonra oluşturulan yapay kanaldan düz bir hattan denize indiği görüldü.