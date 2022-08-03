Haberler Yaşam Haberleri Empanadas tarifi: MasterChef Empanadas tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 00:24 Son Güncelleme: 3.8.2022 00:24

Empanadas tarifi: MasterChef Empanadas tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2022 MasterChef Türkiye yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler Empanadas böreği yapılmasını istedi. Televizyonda yapılışını izleyenler Empanadas tarifi ile ilgili olarak detayları öğrenmek isteyerek “MasterChef Empanadas tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen MasterChef Empanadas tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Empanadas tarifi: MasterChef Empanadas tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Empanadas tarifi, MasterChef son bölümde yarışmacılar tarafından yapılması sonrası izleyenler tarafından merak edilerek "MasterChef Empanadas tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor. ,

MASTERCHEF EMPANADAS TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

EMPANADAS MALZEMELER

  • 250 gr.un
  • 30 gr. tereyağı
  • 1 adet yumurta
  • Yarım çay kaşığı şeker
  • Bir tutam tuz
  • Yarım yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • Kıvam vermek için 75 ml. süt

İç malzeme için:

  • 6 adet haşlanmış yumurta
  • 1 kase dilimlenmiş yeşil zeytin
  • 200 gr. kıyma
  • 2 adet soğan
  • 1 avuç kuru üzüm
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Tuz

EMPANADAS YAPILIŞI

  1. Hamur malzemelerini, sütü yavaş yavaş yedirerek yoğuruyoruz.
  2. Soğan ve kıymayı kavuruyoruz.
  3. Tuz, karabiber ve kimyon ekleyip en son kuru üzüm katıyoruz.
  4. Hamuru ikiye ayırıp açıyoruz.
  5. Hamurdan çaydanlık kapağı ile daireler çıkarıyoruz.
  6. Dairelere önce haşlanıp doğranmış yumurtaları, üzerine dilim zeytinleri, son olarak kıymalı üzümlü harcı ekleyip pileli şekilde kapatıyoruz.
  7. Kızgın yağda kızartıyoruz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Cumhurbaşkanı'ndan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ile ilgili önemli açıklama! 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü
Son dakika: Kadir Şeker tahliye edilmişti: Türkiye’nin konuştuğu davada flaş gelişme!
YKS Üniversite tercih sonuçları tarihi bekleniyor! ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?
e-Devlet ile Aile Destek Programı Paketi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları ve tarihleri ile Aile Destek Programı ödemeleri başladı!
Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan destek veriliyor! e-Devlet’ten başvur, PTT üzerinden ödemeni al! İşte başvuru şartları
Son dakika: Çin uyarılarına rağmen ABD Uçağı Tayvan'a indi! Savaş uçakları bölgede
Son dakika: Ukrayna'dan hareket eden RAZONİ gemisi İstanbul'da...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E devlet ile sorgula!
ÖTV İNDİRİMİ olacak mı, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobil fiyatları 2022 son durum: ÖTV indirimi ne zaman gelecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Empanadas tarifi: MasterChef Empanadas tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA