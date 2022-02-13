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Giriş Tarihi: 14.2.2022

En çok ağaçlandırma yapan 4. ülke: Türkiye

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
En çok ağaçlandırma yapan 4. ülke: Türkiye
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Türkiye'nin, 1990'lı yıllarda 46. sırada iken şu anda 27. sıraya yükseldiğini söyledi. Türkiye'de 4.12 milyon hektar alan ağaçlandırıldığına dikkat çeken Türkyılmaz, "En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncüyüz. Her birey ihtiyacından fazlasından vazgeçerek, yani daha az tüketerek bu süreçteki yerini almalı. Bu yüzden 'Sen değiş, iklim değişmesin' diyoruz" şeklinde konuştu.

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En çok ağaçlandırma yapan 4. ülke: Türkiye
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