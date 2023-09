En İyi İspanyol Dizileri - Türkçe Altyazılı ve Dublajlı, En Beğenilen Duygusal ve Romantik İspanyol Dizileri

Dizi izlemeyi seven kişilerin son yıllarda en çok tercih ettiği yapımlar arasında İspanyol dizileri ilk sıralarda geliyor. En iyi İspanyol dizileri ise polisiye ve suç içerikli olan diziler denilebilir. Romantik öğelerin de yer aldığı bu diziler hem kaliteli senaryoları hem de başarılı çekim yöntemleri ile dünyanın her yerinde izleniyor. Türkçe altyazılı ve dublajlı, en beğenilen duygusal ve romantik İspanyol dizileri haberimizin devamında.

En İyi İspanyol Dizileri

İspanyollar tarafından çekilen birçok dizi son yıllarda oldukça rağbet görüyor. Özellikle online dizi platformlarında İspanyol dizilerine çok büyük bir ilgi bulunuyor. Suç dünyasına yönelik diziler öne çıkarken romantik ve dram sevenler için de alternatiflerin oldukça geniş olduğu söylenebilir.

Türkçe Altyazılı ve Dublajlı İspanyol Dizileri

İspanyol dizileri hem Türkçe altyazılı hem de dublajlı izlenebilir. Popüler olan diziler her dizi severe hitap edecek şekilde yayınlanmaktadır. Günümüzde en çok öne çıka İspanyol dizileri arasında şunlar sayılabilir:

Narcos (2015-1017)

En çok izlenen İspanyol dizilerinden birisi Narcos dizisidir. Pablo Escobar'ı konu alan bu dizi uyuşturucu dünyasına yönelik olayları konu almaktadır.

Merli (2015- 2018)

Çok izlenen dizilerden biri olan Merli dizisinde bir öğretmenin lise öğrencilerine felsefe derslerini farklı tekniklerle anlatmasını konu edinir. Aynı zamanda sınıf içerisindeki öğrencileri de konu almaktadır.

The Time in Between (2013- 2014)

Sevilen İspanyol dizilerinden biri olan The Time in Between dizisi kitap uyarlaması yapımlardandır. Dizide Sira Quiraga isimli genç bir kadının hayatından bahsedilmektedir.

La Casa De Papel (2017- 2021)

İspanyol dizi tarihinin en çok izlenen dizilerinden birisi olan La Casa De Papel dizisi dünyada popülerleşmiş dizilerdendir. Profesör isimli bir adımın liderliği altında soygunlar gerçekleştiren bir suç çetesini konu edinmektedir.