En pahalı mezar 335 bin TL

İstanbul'da mezarlık ücretleri zamlandı. Boş mezar ücretleri 10 bin 728 lira ile 334 bin 896 lira arasında değişiyor. 1 Ocak 2026'da geçerli olacak mezarlık ücretleri şöyle: Birinci gruptaki Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te yer bedeli 17 bin 904 liradan yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya çıktı. Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy'ün olduğu 2. gruptaki mezarlıklar 3 bin 248 liradan 6 bin 496 liraya çıktı. Hekimbaşı, Kurtköy , Çekmeköy'ün olduğu 3. gruptaki yer bedeli ise 272 liradan 408 liraya yükseldi. AK Parti'li Abdurrahim Güneşdoğdu, "Çeşme suyu kullanma bedelini 2025'e taşırken yüzde 100 artışla 60 bin lira yapmışız. Bugün 60 bin lirayı biz 500 bin lira yapıyoruz. Nasıl bir şey olmuş olabilir de bu hizmet 30 bin liradan 13 ay sonra 500 bin lira olmuş" diye tepki gösterdi.