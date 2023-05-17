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Giriş Tarihi: 18.5.2023

En uzun bayrakla yürüdüler

En uzun bayrakla yürüdüler
Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104'üncü yılı dolayısıyla kentte yürüyüş düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"ne katılan öğrenciler ve vatandaşlar, yürüyüş boyunca marşlar seslendirdi. Lise ve İstiklal caddeleri boyunca yaklaşık 2 kilometre süren yürüyüşte katılımcılar, 1919 metrelik Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe, Atatürk'ün makam aracının bire bir benzeri eşlik etti. Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi. Diğer taraftan Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu, Türkiye Atletizm Federasyonu, İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nce bu yıl 34'üncüsü düzenlenen 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu' için Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan Türk bayrağına sarılı toprak, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda atletlere teslim edildi

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En uzun bayrakla yürüdüler
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