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Giriş Tarihi: 5.6.2023

En yüksek ayaklı köprü ile bu kış kazasız geçti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
En yüksek ayaklı köprü ile bu kış kazasız geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak 7 ay önce hizmete giren Konya'daki Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü Eğiste Hadimi Viyadüğü, sürücülere konforlu bir ulaşım sağlıyor. İç Anadolu'nu kesintisiz olarak Akdeniz'e bağlandığını belirten Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, "Bu yollar yıllardır çile doluydu. Ama viyadüğün yapılması ile yıllar sonra kazasız, belasız bir kışı geride bıraktık. Halk mutlu, sürücüler mutlu. Özellikle büyük araç sürücüleri bu konuda büyük sıkıntılar yaşıyordu. Şimdi onlarda bu konforun keyfini çıkartıyor. Bölgemiz için çok büyük bir kazanç oldu. Allah devletimizden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi. Viyadük sayesinde keskin virajla aşılan Eğiste Deresi'nde ulaşımı önemli ölçüde rahatlatıp, mesafe 4 bin 400 metre kısaldı. Viyadük 42 ila 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde inşa edildi.

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En yüksek ayaklı köprü ile bu kış kazasız geçti
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