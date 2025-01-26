En'âm Suresi'nin 127-129. ayetleri, ahiret bilincini güçlendiren, insanları salih amellere yönlendiren ve Allah'ın adaletini hatırlatan önemli mesajlar içerir. Cehennemle tehdit edilen zalimlerin cezaları, insanın dünya hayatında nasıl bir yol seçmesi gerektiğine dair rehberlik sunar. Enam Suresi 127-128-129. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, Allah'ın hikmet sahibi ve her şeyi bilen bir Rab olduğunu bir kez daha hatırlatarak, kulların sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini öğütler.

Enam Suresi 127-128-129. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 127-128-129. Ayet Okunuşu

127. Ayet: Lehüm darus selami ınde rabbihim ve hüve veliyyühüm bima kanu ya'melun

128. Ayet: Ve yevme yahşurühüm cemıa ya ma'şeral cinni kadisteksertüm minel ins ve kale evliyaühüm minel insi rabbenestemtea ba'duna bi ba'dıv ve belağna ecelenellezı eccelte lena kalen naru mesvaküm halidıne fıha illa ma şaellah inne rabbeke hakımün alım

129. Ayet: Ve kezalike nüvellı ba'daz zalimıne ba'dam bima kanu yeksibun

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Enam Suresi 127-128-129. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

127. Ayet: Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları (güzel) işler sebebiyle Allah onların dostudur.

128. Ayet: Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün, "Ey cinler (şeytanlar) topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız" (der). Onların insanlar arasındaki dostları ise, "Ey rabbimiz! Biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık" derler. Allah buyurur ki: "Allah'ın dilediği hariç olmak üzere, içinde ebedî kalacağınız yer ateştir." Şüphesiz rabbin hikmet ve ilim sahibidir.

129. Ayet: İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız.