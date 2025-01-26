En'am Suresi, Mekke devrinin sonlarına doğru indirilmiştir. İslam'ın temel ilkelerini içeren kapsamlı bir muhtevaya sahiptir. Hz. Peygamber'in ifadesine göre, bu sûre kalabalık bir melek topluluğu eşliğinde topluca nâzil olmuştur ve İslam sanatında da büyük bir yer edinmiştir. İsmini 136-137-138. Ayetlerden geçen "en'am" kelimesinden almıştır. Surede batıl inançları reddeden kısımlar da bulunmaktadır. Enam Suresi 7-8-9. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı konuları Müslümanlar için önemlidir.

Enam Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu

7.ayet okunuşu : Ve lev nezzelnâ aleyke kitâben fî kırtâsin fe le mesûhu bi eydîhim le kâlellezîne keferû in hâzâ illâ sihrun mubîn(mubînun).

8.ayet okunuşu: Ve kâlû lev lâ unzile aleyhi melek(melekun), ve lev enzelnâ meleken, le kudıyel emru summe lâ yunzarûn(yunzarûne).

9.ayet okunuşu: Ve lev cealnâhu meleken le cealnâhu raculen ve le lebesnâ aleyhim mâ yelbisûn(yelbisûne).

Enam Suresi 7-8-9. Ayet Arapça Yazılışı

7-8. Ayet:

9. Ayet:

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Enam Suresi 7-8-9. Ayet Anlamı

7. Ayet anlamı: Şayet sana kâğıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de o inkârcılar, "Bu apaçık bir büyü, başka bir şey değil" derlerdi.

8. Ayet anlamı: "Ona bir melek indirilseydi ya!" dediler. Eğer biz bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi.