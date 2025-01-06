Enbiya Suresi'ni okuyan ve üzerinde düşünenlerin, imanlarının güçleneceği ve Allah'a (cc.) olan bağlılıklarının artacağı belirtilir. Peygamberlerin hayatlarından örnekler sunan sure, insanların doğru yola gelmeleri ve bu yolda kalmaları gerektiğini söyler. Allah'a (cc.) güvenmenin ve sabretmenin, imanın temeli olduğunu belirtir. Enbiya Suresi 13-14-15 ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bunu hatırlamak açısından incelenmelidir.

Enbiya Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu

Mekke döneminde nüzul olan ve 112 ayetten meydana gelen Enbiya Suresi'nin, 13-14-15. ayetin okunuşları şu şekilde:

13. Ayet: "Lâ terkudû verciû ilâ mâ utriftum fîhi ve mesâkînekum leallekum tus'elûn."

14. Ayet: "Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ zâlimîn."

15. Ayet: "Femâ zâlet tilke devâhum hattâ cealnâhum hasîden hâmidîn."

Allah tarafından indirilen Kur'an-ı Kerim'in önemine değinen Enbiya Suresi'nin 13-14-15. ayetleri, zulmedenlerin helak olacağını söyler.

Enbiya Suresi 13-14-15. Arapça Yazılışı

Enbiya Suresi'nin 13-14-15. ayetlerinin Arapçadan okumak için aşağıdaki metin incelenmelidir:









Yukarıda verilen Arapça metin, Enbiya Suresi'nin 13-14-15. ayetidir.

Enbiya Suresi 13-14-15. Ayet Türkçe Anlamı

Mealini merak edenler için Enbiya Suresi 13-14-15. ayet mealleri şu şekilde açıklanabilir:





(13) "Kaçmayın! İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün; herhalde sorgulanacaksınız!" (dendiğinde);"

(14) "Vay başımıza gelenlere! Gerçekten biz zalim insanlarmışız!" derler."

(15) "Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider."

Bu ayetlerde, Allah'ın (cc.) inanmayanları yol getirmek için Kur'an-ı Kerim'i indirdiğinden, ona inanmayan ve günah işlemekten çekinmeyen zalim kavimlerin zulümlerinden ve bu nedenle Allah (cc.) tarafından azaba uğratılacaklarından bahsedilmektedir. Ek olarak, zulme sapmış olan toplumların Allah'ın azabını hissettiklerinde kaçmaya çalıştıklarını, ancak kurtulamadıklarını belirtir. Bu ayetler, Allah'ın adaletini ve insanların doğru yolda kalmaları gerektiğini hatırlatır.