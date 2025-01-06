Haberler Yaşam Haberleri Enbiya Suresi 37-38-39. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 6.1.2025 09:39

Enbiya Suresi 37-38-39. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'ân-ı Kerim'in Enbiya Suresi, insanlığın yararlı dersler çıkarabileceği önemli mesajlar içerir. Kur'an-ı Kerim'in en önemli surelerinden biri olan Enbiya Suresi, Allah'ın peygamberlerine ve onların tebliğ görevlerine geniş yer verir. Bu surede, insanın yaratılışı, kıyamet günü, iman ve küfür gibi konulara da değinilir. Enbiya Suresi 37-38-39. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı gibi konuların cevapları araştıranlar için hassas ve oldukça önemlidir.

Enbiya Suresi 37-38-39. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Enbiya Suresi 37-39. ayetler, insanın dünya hayatındaki gafleti, Allah'ın ayetlerine karşı duyarsızlığı ve zalimlerin peygamberlere karşı takındığı tavrı gözler önüne sermektedir. Bu ayetler, Müslümanlara, dünya hayatının geçici olduğunu, ahiret hayatının ebedi olduğunu ve Allah'ın ayetlerine kulak vermenin önemini hatırlatmaktadır. Enbiya Suresi 37-38-39. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, insanoğlunun gafletten uyanıp doğru yola girmesi gerektiğini hatırlatır.

Enbiya Suresi 37-38-39. Ayet Arapça Yazılışı

Enbiya Suresi 37-38-39. Ayet Okunuşu

• 37. Ayet: Hulikal insanü min acel se ürıküm ayatı fe la testa'cilun

• 38. Ayet: Ve yekulune meta hazel va'dü in küntümsadikıyn

• 39. Ayet: Lev ya'lemüllezıne keferu hıyne la yeküffune av vücuhihimün nara ve la an zuhurihim ve la hüm yünsarun

Enbiya Suresi 37-38-39. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

• 37. Ayet: İnsan çok aceleci (tezcanlı) yaratılmıştır. Size yakında âyetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin.

• 38. Ayet: Bir de "Eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?" diyorlar.

• 39. Ayet: İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardım da görmeyecekleri vakti bir bilseler!

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Enbiya Suresi 37-38-39. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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