Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın (cc.) tekliğinden, kudretinden ve yüceliğinden bahseden pek çok ayet bulunmaktadır. Allah (cc.), insanları cezalandırmak istediğinde O'na engel olabilecek hiçbir güç yoktur. Keza O'nun da dünya üzerinde cezalandıramayacağı kimse bulunmamaktadır. Enbiya Suresi 40-41-42. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise özellikle Allah'a (cc.) ortak koşanlar tarafından okunmalıdır.

Enbiya Suresi 40-41-42. Ayet Okunuşu

Enbiya Suresi'nin 40-42. ayetlerinin okunuşu şöyle ifade edilebilir:

40 ayet: "Bel te'tıhim bağteten fe tebhetühüm fe la yestetıy'une raddeha ve la hüm yünzarun."

41. ayet: "Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun."

42. ayet: "Kul mey yekleüküm bil leyli vne nehari miner rahmanv bel hüm an zikri rabbihim mu'ridun."

Bu ayetler, peygamberlerle alay edenlerin ve Allah'ın (cc.) mesajlarını reddedenlerin sonunun ne olacağını anlatmaktadır.

Enbiya Suresi 40-41-42. Ayet Arapça Yazılışı

Allah'ın (cc.) tek ilah olduğunun ve O'nun tarafından görevlendirilen peygamberlere iman etmenin öneminden bahseden Enbiya Suresi 40-41-42. ayet Arapça yazılışı şu şekilde gösterilir:







Arapçası verilen yukarıdaki ayetlerde, Allah'ın (cc.), dilediğine dilediğini yapabileceğinden ve O'ndan korkmanın gerekliliğinden bahsetmektedir.

Enbiya Suresi 40-41-42. Ayet Türkçe Anlamı

Allah'ın (cc.) azabından kimsenin kurtulamayacağını ve O'na biat edilmesi gerektiğini söyleyen Enbiya Suresi 40-41-42. ayet Türkçe anlamı şu şekilde açıklanabilir:



(40) "Bilâkis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler ne de kendilerine süre verilecektir!"

(41) "Kuşkusuz, senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti; ama sonunda o alay konusu ettikleri şey onlarla alay edenlerin tepelerine biniverdi."

(42) "De ki: "Azap etmek istediğinde gece gündüz rahmâna karşı sizi kim koruyabilir?" Yine de onlar rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar."

Bu ayetlerde aktarılan bilgiye göre, kıyamet ansızın gelecek ve insanları şaşkına çevirecektir. Bu olay gerçekleştiğinde, insanlar onu geri çeviremeyecek ve kendilerine süre verilmeyecektir. Geçmişte de peygamberlerle alay edilmiştir. Ancak sonunda, alay konusu ettikleri şeyler, alay edenlerin başına gelmiştir. Bu, peygamberlerin mesajlarını reddedenlerin ve onlarla alay edenlerin cezalandırılacağını ifade etmektedir. Allah Teala, peygamberine, insanlara gece ve gündüz Allah'ın (cc.) azabından kimsenin koruyamayacağını söylemesini emretmiştir. Buna rağmen, insanlar Rablerini hatırlamaktan kaçınmaktadırlar.