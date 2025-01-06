İnsanlar, dünya hayatının geçici zevklerine kapıldıkları ve Allah'ı (cc.) unuttukları için sadece başlarına kötü bir iş geldiğinde Allah'ı (cc.) anarlar. Bu durum, çaresiz kaldıklarında Allah'a (cc.) yönelmelerine neden olur. Ancak, Allah (cc.), kendisinin her zaman hatırlanmasını istediği için onların yakarışlarını duymayabilir. Enbiya Suresi 46-47-48 ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bir öğüt içerdiği için incelenmelidir.

Enbiya Suresi 46-47-48. Ayet Okunuşu

Enbiya Suresi'nin 46-47-48. ayetinin okunuşu şu şekilde ifade edilmektedir:

46. Ayet: "Ve le in messehum nefhatun min azâbi rabbike le yekûlünne yâ veylenâ innâ kunnâ zâlimîn."

47. Ayet: "Ve nedau'l-mevâzîne'l-kısta li yevmi'l-kıyâmeti fe lâ tuzlemu nefsun şey'en ve in kâne miskâle habbetin min hardelin eteynâ bihâ ve kefâ binâ hâsibîn."

48. Ayet: "Ve lekad âteynâ mûsâ ve hârûne'l-furkâne ve dıyâen ve zikren lil-muttakîn."

Bu ayetlerde, zalimlerin hallerinden, Allah'ın (cc.) adaletinden, peygamberlerin imanından bahsedilmektedir.

Enbiya Suresi 46-47-48. Ayet Arapça Yazılışı

Enbiya Suresi'nin 46-47-48. ayetini Arapçadan okumak ve sevap kazanmak için aşağıdaki metin incelenmelidir.





Bu görseldeki Arapça metin, Taha Suresi'nin 46-47-48. ayetidir ve inananlar için ders niteliğindedir.

Enbiya Suresi 46-47-48. Ayet Türkçe Anlamı

Enbiya Suresi'ni baştan sona okuyanlar ve her ayetini tek tek inceleyenler için 46-47-48. ayetin meali şu şekilde:

(46) "Andolsun, onları rabbinin azabından bir esinti yoklasa muhakkak ki, "Vah bize! Hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz!" derler."

(47) "Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan, bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz."

(48-49) "Andolsun ki, Mûsâ ve Hârûn'a, günahtan sakınan, görmedikleri halde rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak (kitap) verdik."

Yukarıdaki ayetlerde, Allah'ın (cc.) adaletinden ve insanların kıyamet günü hesap vereceklerinden bahsedilir. Allah (cc.), kıyamet günü için adalet terazilerini kurar ve kimseye haksızlık edilmeden muamele yapılır. İnsanlar, yaptıkları en küçük iyilik veya kötülüğün bile hesabını vereceklerdir. Ayrıca, Hz.Musa (as.) ve Hz.Harun'a (as.) verilen kitap, günahtan sakınan ve Allah'tan (cc.) korkanlar için bir rehber ve hatırlatıcıdır. Bu ayetler, Allah'ın adaletini, peygamberlerine olan vahyini ve insanların sorumluluklarını hatırlatır.