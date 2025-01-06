Hz. İbrahim (as.), Allah'ın (cc.) birliğine inanan ve putperestliğe karşı mücadele eden bir peygamber olmuştur. O, doğru düşünme ve doğru davranma yeteneğiyle donatılmıştır. Allah'ın (cc.) emirlerine tam bir itaatle bağlı olmuş ve insanları Allah'a (cc.) iman etmeye davet etmiştir. Hz. İbrahim'e de değinen Enbiya Suresi 49-50-51. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise okuyanların aklında bir ışık yakmaktadır.

Enbiya Suresi 49-50-51. Ayet Okunuşu

Enbiya Suresi'nin 49-50-51. ayetlerini Arapçadan okuyamayan, ancak Türkçesinden okumak isteyenler için okunuşları şöyle:

49. Ayet: "Ellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi ve hum mines sâati müşfikûn."

50. Ayet: "Ve hâzâ zikrun mubârekun enzelnâhu e fe entum lehu munkirûn."

51. Ayet: "Ve lekad âteynâ ibrâhîme ruşdehu min kablu ve kunnâ bihî âlimîn."

Bu ayetler, kutsal kitaplara inanılması gerektiğinden ve Hz.İbrahim'in (as.) doğru düşünme yeteneğine sahip bir peygamber olmasından bahseder.

Enbiya Suresi 49-50-51. Ayet Arapça Yazılışı

Enbiya Suresi'nin 49-50-51. ayetlerinin Arapça yazılışlarını öğrenmek için aşağıdaki metni incelemek yararlı olabilir. Enbiya Suresi 49-50-51. ayet Arapça yazılışları ise şu şekilde:





Arapça okumayı bilmeyenlerin,Türkçe okunuşlarını inceleyerek okumaları tavsiye edilir.

Enbiya Suresi 49-50-51. Ayet Türkçe Anlamı

İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilen Hz.Musa (as.) ve Hz.Harun (as.) ile Hz.İbrahim'den bahseden Enbiya Suresi 49-50-51. ayetin Türkçe mealleri şu şekilde yapılabilir:

(48-49) "Andolsun ki, Mûsâ ve Hârûn'a, günahtan sakınan, görmedikleri halde rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak (kitap) verdik."

(50) "İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkâr mı ediyorsunuz?"

(51) "Biz daha önce İbrâhim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk."

Allah (cc.), Hz.Musa (as.) ve Hz.Harun'a (as.), günahtan sakınan ve Rablerinden korkanlar için rehber niteliğinde bir kitap vermiştir. Kur'an da aynı şekilde, Allah (cc.) tarafından indirilmiş bir hatırlatıcıdır. İnsanlar, bu ilahi mesajları inkâr etmemeli ve onlara uymalıdır. Ayrıca, Allah (cc.), Hz.İbrahim'e (cc.) doğru düşünme yeteneği vermiş ve onu iyi tanımıştır. Bu ayetler, Allah'ın (cc.) peygamberlerine olan desteğini ve onların insanlara rehberlik etme görevlerini hatırlatır.