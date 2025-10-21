Enfeksiyon hastalıkları tarihe karışacak

Hastalıkların tanısı, bilimsel çalışmaların desteklenmesi amacıyla faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk ve tek patojen bankası laboratuvarı kapılarını açtı. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Refik Saydam Kültür Koleksiyonu Laboratuvarı'nda 1954'den beri bin 629 tür ve 29 bin 556 değişik bakteri suşu (patojen kaynak, bakteri, virüs, parazit) bulunuyor. Refik Saydam Kültür Koleksiyonu Laboratuvar Sorumlusu Uzm. Dr. Demet Özyanar Yumuşak, şunları anlattı:Yurt dışı ve yurt içi bilimsel camiada Refik Saydam Kültür Koleksiyonu (RSKK) olarak tanınıyoruz. Patojen bankasındaki suşlar hastalıkların tanısında referans malzeme olarak, endüstriyel alanda üretiminde, eğitimde ve bilimsel araştırmalarda yararlanılıyor.Kendi geliştirdiğimiz, doğaya ve insana zararsız yöntemle Bin 630 patojen saklıyoruz. 100 yıl canlı kalıyor.Halk sağlığı açısından önemli suşlar mevcut. 1954 yılından itibaren, bu döneme kadar, stratejik önemli suşlar saklanıyor. Geleceğe ışık tutuyor.Gelecekteki enfeksiyon hastalıklarına ışık tutacak. Enfeksiyon hastalıklarının tanısında referans malzeme olarak kullanılıyor.