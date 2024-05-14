Engeliyle barıştı engelleri aştı

Doğuştan bir eli olmayan 25 yaşındaki Seher Başaran, hayallerine ulaşmak için gösterdiği azmi ve mücadelesiyle kendisi gibi engelli olanlara umut oluyor. Trabzon Akçaabat ilçesinde dünyaya gelen Başaran, sağ eli olmamasına rağmen hayata küsmedi. İlkokuldayken müziğe olan yeteneğini keşfeden ancak ortaokuldaki bir öğretmeninin 'Seni güzel sanatlar lisesine almazlar' sözüyle sarsılan Başaran, pes etmedi ve hayallerinin peşinden koştu. Kendi imkânlarıyla yaptığı kumaştan aparatı bileğine takıp keman yayını kullanan Başaran, saz, keman, piyano, blok flüt ve bendir çalmayı öğrendi. Dikkat çeken yeteneği ile girdiği Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden başarıyla mezun oldu. 2 yıl önce sigorta danışmanı Tolgan Başaran ile dünyaevine giren Seher Başaran, eşiyle birlikte gittiği farklı ülkelerdeki deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşarak kendisi gibi engelli bireylere umut aşılıyor. Gürcistan, Malezya ve Tayland'a giden Başaran, 4 aydır eşiyle Tayland'da yaşıyor.10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla SABAH'a konuşan Başaran, başarısının ve mutluluğunun sırrını anlattı. Kendisini sevdiğini ve olduğu haliyle kabullendiğini vurgulayan Başaran, "Yalnızca görüntüyü kapatmak amacıyla kullanılan protezlerden kullanmak istemiyorum. Çünkü kendimi olduğum halimle kabul ediyorum ve seviyorum. Çok daha işlevsel olan biyonik protezler de bulunuyor. Fakat bu zamana kadar protez bir ele hiç ihtiyacım olmadı. Elbette bazı zorluklarla başa çıkamadığım zamanlar oluyor fakat sevgili eşim Tolgan, sonsuz sevgi ve ilgisiyle beni ayakta tutan en değerli hazine diyebilirim. Bu dünyada sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur" dedi.Kendisi gibi engelli bireylere seslenen Başaran, "Instagram'dan gelen 'Ben de senin gibi engelliyim, seni gördüm ve bana umut oldun' mesajları beni çok mutlu ediyor ve amacıma ulaştığımı gösteriyor. Benim gibi özel bir durumla başa çıkmaya çalışanlara şunu söylemek isterim: Elinizden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştığınızda başarı sizi karşılayacaktır" ifadelerini kullandı.