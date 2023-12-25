Engelleri yıkarak hayatı film olan vekil, “Engelli Bakanlığı” istiyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engellerle dolu bir hayatı, kurduğu hayallerle aştı. Bayram'ın hayatı, filmlere konu oldu. Başarıları ve dönüm noktaları, hayatındaki engelleri aşmasına olanak sağladı. Hayallerini bir bir gerçekleştiren Bayram'ın şu anki hedefi ise, Türkiye'de Engelliler Bakanlığı'nın kurulmasını görmek.

İstanbul Tekstil Kent'te bulunan bir firmayı ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Kendisinin aştığı zorlukların, diğer engelli bireylerin güçlenmesine vesile olarak onları ileriye taşıması için mücadele ettiğini belirten Bayram, şimdiki hayalinin Türkiye'de Engelli Bakanlığı'nın kurulmasını görmek olduğunu söyledi.



"'BUĞDAY TANESİ' HİKAYESİ, MİLYONLARA İLHAM KAYNAĞI OLACAK"

Bayram, ''Buğday Tanesi filmi engellilere ilham olarak bir umut kaynağı oluşturmayı hedefliyor'' dedi. Bayram, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu film hayatta karşılaştığımız zorluklara rağmen nasıl ayakta kaldığımızı ve engellilerin de hayallerine ulaşabileceğini göstermek adına bir adım. Eğer bu film aracılığıyla bir engelli kardeşimizin yaşama sevincini kazandırabilirsek, bu projenin amacına ulaşmış oluruz. Çocukluğumdan itibaren içsel savaşlarımı, hayatın karmaşıklıklarını ve zaferlerimi bu filmde görebilirsiniz. Bugünlere gelmek için çok çaba sarf ettik, ancak Allah'ın izniyle milletimize hizmet etme şansına eriştik. Milletimizin samimi desteğiyle bu önemli yolda ilerliyoruz'' ifadelerini kullandı.

ENGELLİ OLDUĞUM İÇİN MÜLAKATTA ELENDİM

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini sürdüren Bayram, Hakimlik ve Savcılık Sınavı'na girdiğini ancak engelli olduğu gerekçesiyle mülakatta elendiğini anlattı. Bayram, 1983 yılında çıkan Hakim ve Savcılar Kanunu'nda yer alan "alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmaması" ifadesinin, insanlık onuruna aykırı bir durumu ortaya çıkardığını dile getirdi.

HAYALİ ENGELLİLER BAKANLIĞININ KURULMASI

Mülakattan elenmesi sonrasında hayallerinin yıkıldığını ifade eden Bayram, AK Parti'nin kuruluşu sonrasında aktif siyasete atılarak 2015'te Erzincan Milletvekili seçildikten sonra hakim veya savcı olmasını engelleyen yasayı değiştirmek için çalıştığını aktardı. Bayram, ''bu maddenin değişmesi gerektiğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, partideki arkadaşlarıma ilettim. Bunun mağduru olduğunu ve insanlık onuruna aykırı olduğunu söyledim. 'Öyle şey olur mu? Değiştirelim' dediler. Bütün partilerimiz sağ olsun destek oldu. 24 Kasım 2021'de yasayı değiştirdik'' ifadelerini kullandı. Bayram, şu anki hayalinin ise, Türkiye'de Engelliler Bakanlığı'nın kurulmasını görmek olduğunu söyledi.

HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ

Bayram'ın hikayesinden ve azminden etkilendiğini belirten Gerşon da, şunları aktardı:

"Vekilimizin hikayesi, bireysel azmi ve toplumsal dönüşüm arayışının güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor. Engelli bireylere daha fazla hak tanıma çabaları, onun toplumsal etkisini de artırıyor. Kendisinin enerjisinden ve vizyonundan etkilenmemek mümkün değil, Türkiye'de Engelliler Bakanlığı'nın kurulmasına yönelik arzusu ise toplumsal bir farkındalık oluşturma çabasını yansıtıyor. Hepimiz birer engelli adayıyız. Vekilimizin; engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal bilinci geliştirmek adına verdiği çaba, onu sadece bir siyasetçi değil, toplumun umut kaynağı haline getiriyor. Bize de kendisini desteklemek düşüyor."