BTK’ya bildirim yapıldı! Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi!

Kararda, erişim engeli kararının; suç işlenmesinin önüne geçilmesi, milli güvenliğin korunması ve kamu düzeninin sağlanması gerekçeleriyle alındığı belirtildi. Bu doğrultuda, söz konusu Instagram hesabına erişimin engellenmesine hükmedilirken, kararın uygulanması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gerekli bildirimin yapılmasına da karar verildi.