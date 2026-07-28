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Giriş Tarihi: 28.07.2026 21:22 Son Güncelleme: 28.07.2026 21:39

BTK'ya bildirim yapıldı! Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi!

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar verdi. Kararda, erişim engelinin suç işlenmesinin önlenmesi, milli güvenliğin korunması ve kamu düzeninin sağlanması gerekçeleriyle verildiği ifade edildi. Öte yandan, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gerekli bildirim yapıldı.

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BTK’ya bildirim yapıldı! Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi!
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Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine, Instagram'da @enginpolat kullanıcı adıyla faaliyet gösteren hesaba erişimin engellenmesine karar verdi.

28 Temmuz 2026 tarihli mahkeme kararında, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda başvurunun kabul edildiği kaydedildi.

Kararda, erişim engeli kararının; suç işlenmesinin önüne geçilmesi, milli güvenliğin korunması ve kamu düzeninin sağlanması gerekçeleriyle alındığı belirtildi. Bu doğrultuda, söz konusu Instagram hesabına erişimin engellenmesine hükmedilirken, kararın uygulanması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gerekli bildirimin yapılmasına da karar verildi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması olan Can Polat, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Polat ailesi bir süre kamuoyundan uzak kalmayı tercih ederken, Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları da erişime kapatılmıştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#DİLAN POLAT #ENGİN POLAT

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