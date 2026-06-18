Enstitü Sosyal'den "bütüncül yükseköğretim reformu" çağrısı: Üniversitelerin niteliğine odaklanılmalı

6. ARAŞTIRMA VE YENİLİKÇİLİK DÖNÜŞÜMÜ

Yayın odaklı akademik üretimden patent, prototip, girişim ve toplumsal etki odaklı modele geçilmesi gerektiği aktarıldı. Araştırma üniversitelerinde ders yoğunluklarının azaltılması, üniversitelerin uluslararası yayın, proje ve girişim kapasitelerinin artırılması gerektiğine dikkat çekildi.

7. YAPAY ZEKA ÇAĞINA UYUMLU YÜKSEKÖĞRETİM

Akademik dürüstlük ve değerlendirme sistemlerinin yeniden tasarlanması gerektiği bildirildi. Doçentlik ve yükseltme süreçlerinde sözlü değerlendirme ile araştırma portfolyosu uygulamalarının geliştirilmesi ve bu konuda üniversitelerin ihtiyaçlarının gözetilmesi istenirken, yerli akademik veri ve yapay zekâ altyapılarının oluşturulması gerektiği kaydedildi.

8. ULUSLARARASILAŞMA VE KÜRESEL REKABET REFORMU

Uluslararası öğrenci, akademisyen ve yayın hedeflerinin yeniden belirlenmesi, akademisyen istihdamında uluslararası hareketliliğin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Lisansüstü düzeyde uluslararası öğrenci oranlarının artırılması istenirken, uluslararası eğitim alanının sektörel olarak ekonomik katma değerinin göz önünde bulundurularak yönetilmesi ve kaynak ülke çeşitliliğinin artırılması gerektiği ifade edildi.

9. VERİ TEMELLİ PLANLAMA VE KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

Kontenjanların, mezun istihdamı ve sektör ihtiyaçlarıyla ilişkilendirileceği veri temelli bir planlamaya geçilmesi önerildi. Rektör performansının ve kurumsal kalitenin düzenli olarak ölçülmesi, tüm sistem için gerçek zamanlı veri izleme ve karar destek mekanizmalarının kurulması gerektiği aktarıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör