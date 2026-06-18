Enstitü Sosyal'den "bütüncül yükseköğretim reformu" çağrısı: Üniversitelerin niteliğine odaklanılmalı

Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan "Türkiye'de Yükseköğretim Sisteminin Mevcut Durumu, Yapısal Sorunlar ve Politika Önerileri" başlıklı raporda, son 20 yılda üniversite, öğrenci ve akademisyen sayılarında yaşanan niceliksel büyümenin sürdürülebilir bilimsel, toplumsal ve ekonomik katma değere dönüşebilmesi için sistemin kalite, verimlilik ve uluslararası rekabet gücü açısından yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulandı.
Raporda, Türkiye'nin yükseköğretimde yeni bir kalite ekosistemi inşa etmesi amacıyla önerilen 9 temel reform alanı şu şekilde sıralandı:
1. YENİ YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU VE YÖNETİŞİM REFORMU
2547 sayılı Kanun'un sadeleştirilmesi ve güncellenmesi gerektiği belirtilen raporda, YÖK'ün kurumsal temsiliyetin artırıldığı düzenleyici ve koordinasyon odaklı bir yapıya dönüştürülmesi önerildi. Üniversitelere daha fazla kurumsal özerklik verilmesi, rektörlük pozisyonlarında ise objektif göstergelere dayalı olarak farklı alanlardan profesyonellerin görev alabilmesi gerektiği kaydedildi.
3. YETKİNLİK TEMELLİ EĞİTİM MODELİNE GEÇİŞ
Süre ve diploma merkezli sistem yerine öğrenme çıktıları ile yetkinlik odaklı bir yapı kurulması çağrısı yapıldı. Lisans eğitimi süresi için üniversitelere özerklik tanınarak 180 AKTS uygulamasının önünün açılması, eğitim ile deneyimi bir araya getiren bölümlerde ise 2+1 yıllık (6 dönem) eğitim süresinin geçerli olabilmesi önerildi. Ayrıca mikro yeterlilikler ve modüler öğrenme modellerinin yaygınlaştırılması gerektiği bildirildi.
4. AKADEMİK İNSAN KAYNAĞI REFORMU
Profesörlük ve doçentlik süreçlerinde zaman kıstasının değil, bilimsel katkının esas alınması gerektiği vurgulandı. Eğitim, araştırma ve uygulama odaklı farklı akademik kariyer yollarının geliştirilmesi, doktora eğitiminin akademik insan kaynağının kalite filtresi olarak yapılandırılması ve doktora sonrası araştırma pozisyonlarının artırılması gerektiği ifade edildi.
5. PERFORMANS VE ETKİ TEMELLİ FİNANSMAN MODELİ
Finansmanın yalnızca öğrenci sayısına göre değil; araştırma, toplumsal etki ve kalite göstergelerine göre dağıtılması gerektiği belirtildi. Üniversitelerin alternatif gelir üretme kapasitelerinin güçlendirilmesi ve akademisyenlerin maaş ile teşvik sistemlerinin, yaşadıkları şehirlerin ekonomik koşullarına göre iyileştirilmesi önerisi raporda yer aldı.
6. ARAŞTIRMA VE YENİLİKÇİLİK DÖNÜŞÜMÜ
Yayın odaklı akademik üretimden patent, prototip, girişim ve toplumsal etki odaklı modele geçilmesi gerektiği aktarıldı. Araştırma üniversitelerinde ders yoğunluklarının azaltılması, üniversitelerin uluslararası yayın, proje ve girişim kapasitelerinin artırılması gerektiğine dikkat çekildi.
7. YAPAY ZEKA ÇAĞINA UYUMLU YÜKSEKÖĞRETİM
Akademik dürüstlük ve değerlendirme sistemlerinin yeniden tasarlanması gerektiği bildirildi. Doçentlik ve yükseltme süreçlerinde sözlü değerlendirme ile araştırma portfolyosu uygulamalarının geliştirilmesi ve bu konuda üniversitelerin ihtiyaçlarının gözetilmesi istenirken, yerli akademik veri ve yapay zekâ altyapılarının oluşturulması gerektiği kaydedildi.
8. ULUSLARARASILAŞMA VE KÜRESEL REKABET REFORMU
Uluslararası öğrenci, akademisyen ve yayın hedeflerinin yeniden belirlenmesi, akademisyen istihdamında uluslararası hareketliliğin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Lisansüstü düzeyde uluslararası öğrenci oranlarının artırılması istenirken, uluslararası eğitim alanının sektörel olarak ekonomik katma değerinin göz önünde bulundurularak yönetilmesi ve kaynak ülke çeşitliliğinin artırılması gerektiği ifade edildi.
9. VERİ TEMELLİ PLANLAMA VE KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
Kontenjanların, mezun istihdamı ve sektör ihtiyaçlarıyla ilişkilendirileceği veri temelli bir planlamaya geçilmesi önerildi. Rektör performansının ve kurumsal kalitenin düzenli olarak ölçülmesi, tüm sistem için gerçek zamanlı veri izleme ve karar destek mekanizmalarının kurulması gerektiği aktarıldı.