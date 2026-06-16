Entelektüel final gururu oyunlarında

Millî Eğitim Bakanlığı ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO), bu yıl TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması ve TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması olmak üzere iki ayrı kulvarda düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından katılan binlerce öğrenci arasından il birincisi olarak yarı final ve final etabına yükselen gençler, 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da NUN Okullarında bir araya geldi. Yarı final ve final oturumlarında öğrenciler, düşüncelerini delillerle temellendirme, farklı görüşleri değerlendirme, ortak bir zeminde buluşma ve fikirlerini etkili biçimde ifade etme becerilerini sergiledi. Yarı final ve final etabında TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması'nda birinciliği Batman Anadolu Lisesi'nden Şükran Baykara, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nden Tuğsem Tunga, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi'nden Elif Eser ve Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulundan Elif Beyza Deveci aldı.

Birinci olan takım üyelerinin her birine 50 bin TL verildi. İkincilik ise Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi'nden Yusuf Gülmez, Aydın Nazilli Fen Lisesi'nden Eside Buğlem Çulha, Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi'nden Ayşe Yağmur Ciğercioğlu ve Rize Sosyal Bilimler Lisesi'nden Ahsen İrem Can'ın oldu. İkinci olan takım üyelerinin her birine 20 bin TL verildi. Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın büyük finali ise 14 Haziran Pazar günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Aynı gün, 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanan finalin moderatörlüğünü Cem Öğretir üstlendi.

BİRİNCİ İMAM HATİP LİSESİNDEN...

Yarışmanın birincisi, İstanbul'da Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören Fatma Betül Kaya ve Hatice Berra Uysal oldu. Öğrenciler, bu zaferle birlikte 250 bin TL'lik ödülün de sahibi oldular. İkincilik ödülü olan 125 bin TL'yi, Sakarya'da Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören Beyza Tezer ve Esma Betül Karakaş kazandı. Yarışmanın üçüncüsü ise Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören Ahmet Arduç ve Umut Kayra Şirin oldu. Öğrenciler aynı zamanda 75 bin TL para ödülünün de sahibi oldu. Program kapsamında öğrenciler NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Demiroğlu ile de bir araya geldi.

ÖĞRENDİKLERİNİZİ HAYATINIZDA DÖNÜŞTÜRÜN



NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak: Türkiye Entelektüel Oyunları'nda hayatın küçük bir provasını yaptınız. İlkelerinizden ödün vermeden ortak faydayı büyütmeye odaklı bir uzlaşma zemini aradınız. Bilgi yarışmasında zihnî esnekliğinizi artırdı ve size hayat boyu taşıyacağınız bir fikrî sermaye kazandırdı. Bilgi eyleme dönüşmüyorsa insana yük olur. Bu yüzden okuduklarınızı, düşündüklerinizi ve öğrendiklerinizi hayatın içinde anlamlı işlere dönüştürmeniz büyük önem taşıyor.