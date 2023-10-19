Haberler Yaşam Haberleri Erciyes 2023 tatbikatı nefes kesti... Komandolar 13 bin feet yükseklikten gece atlayışı yaptı
Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:52 Son Güncelleme: 19.10.2023 11:24

Erciyes 2023 tatbikatı nefes kesti... Komandolar 13 bin feet yükseklikten gece atlayışı yaptı

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes–2023 Tatbikatı, komandoların gece hava klavuz harikatı gece atlayışı ile başladı. 9 ülkenin katıldığı tatbikatta komandolar 13 bin feetten yüksek irtifa atlayışı yaptı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Erciyes 2023 tatbikatı nefes kesti... Komandolar 13 bin feet yükseklikten gece atlayışı yaptı

Erciyes 2023 tatbikatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birlik ve unsurlarının katılımıyla Kayseri'de başladı. Dost ve müttefik 9 ülke unsurlarının da katıldığı tatbikat gece hava klavuz harekâtı ile başladı. Harekâtta Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Libya ve Pakistan'dan katılan 18 rütbeli asker yaklaşık 13 bin feet yükseklikten gece atlayışı yaptı.

CASA CN235 askeri uçaklardan atlayan komandolar Şehit P.Tğm. Hasan BAK Atma/Atlatma Sahası'na başarılı inişi gerçekleştirdi. Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, İspanya, İtalya, Libya ve Özbekistan ordularının katılım sağladığı tatbikatta Birleşik Krallık ve Bahreyn ise gözlemci olarak yer alıyor. Tatbikatın saha gerçekleştirilecek olan bölümünde ise 652 komando gündüz atlayışı gerçekleştirecek.

Erciyes 2023 tatbikatının son gününde aralarında yabancı ülke askerlerinin de yer alacağı birlikler, 1200 fitten statik atlayış gerçekleştirecek.

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Erciyes 2023 tatbikatı nefes kesti... Komandolar 13 bin feet yükseklikten gece atlayışı yaptı
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